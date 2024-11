El Port Tarragona inaugura el Nadal amb l’encesa de llums al Serrallo i Moll de Costa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Port Tarragona inaugura un any més el Nadal amb l’encesa de les llums de l’arbre de Nadal del Serrallo i les llums al Moll de Costa. Un acte, obert a tot el públic i organitzat en col·laboració entre Port i Associació del Veïnat del Serrallo, que es durà a terme el divendres 29 de novembre a les 18.30h davant de l’església del Serrallo.

En l’encesa es podrà gaudir de l'espectacle El Tió de Nadal: Un Nadal compartit de l'Estudi de Dansa Art i Flamenc de Meritxell Puvill, i del mapping La llum dels desitjos projectat a la façana de l'església del Serrallo. Les persones que assisteixen podran gaudir de la tradicional xocolata calenta amb melindros, coca i cava per gaudir d’un dels moments més simbòlics de la ciutat.

L’encesa de llums de Nadal és un dels primers actes que formen part del programa Nadal de Somni que es durà a terme fins al 6 de gener de 2025.

La programació està dissenyada per oferir una experiència única que combina ambientació festiva, activitats familiars i sostenibilitat. Aquest esdeveniment es caracteritza per una il·luminació espectacular al Moll de Costa, destacant espais com El Passeig dels Estels.

El programa inclou esdeveniments culturals, com concerts, espectacles de dansa i tallers creatius, així com iniciatives per fomentar la reutilització i el reciclatge en la creació de decoracions i joguines. També s’hi sumen activitats gastronòmiques i mercats artesanals que promouen productes locals. Tot això busca transmetre valors com la cooperació, la creativitat i el respecte pel medi ambient

Totes les activitats són gratuïtes i es duen a terme en diferents espais del Moll de Costa, com l’Arxiu del Port, el Museu, el Teatret del Serrallo, l’Escala Reial, els Tinglados, la pèrgola del Serrallo i el mateix passeig del Moll de Costa.