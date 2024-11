L’Ajuntament de Tarragona estudiarà la viabilitat de l’estació intermodal a l’Horta Gran

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona continua avançant en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El consistori encarregarà un estudi de viabilitat de les infraestructures que s’inclouran en el pla. Una diagnosi que no és imprescindible, però que representa una aposta de l’executiu municipal per tenir totes les garanties de cara a l’impuls del pla. «És la primera vegada que un POUM no està influït per les infraestructures, sinó al revés. Hem d’estar molt segurs de les decisions que prendrem», explica Nacho García, conseller d’Urbanisme.

L’anàlisi tractarà aquelles infraestructures que es contemplen a l’avanç del POUM en l’àmbit de la mobilitat. Una de les principals propostes és la nova estació intermodal, que es projecta a l’Horta Gran. «És un projecte compatible amb l’intermodal de Vila-seca, on es planteja una estació més central», exposa el conseller.

L’Ajuntament ha reiterat les seves al·legacions a l’estació de Vila-seca. «Fa mesos que exposem que aquest projecte ens faria perdre línies de Rodalies i creiem que això no ens ho podem permetre. No anem en contra de l’estació, que es va pactar entre ajuntaments. No ens hi ficarem, però sí que no volem que es perdin línies», explica García.

A Tarragona, hi hauria diferents línies de tren i una d’aquestes podria connectar amb l’alta velocitat. «Des de l’Horta Gran podria haver-hi trens llançadora cap a l’estació del Camp de Tarragona. D’igual forma, es podria fer des de Vila-seca o Reus, no és excloent en cap cas», conclou el conseller.

Noves sortides a l’A-7

«S’han inclòs noves sortides a l’A-7, però al final és una concreció del que ja es va acordar a l’avanç el 2022», exposa el conseller. A l’A-7, hi haurà un nou enllaç a l’altura del Llorito i un altre entre les Gavarres i l’encreuament amb l’A-27. «També es faran passos soterrats. Volem que tot vagi avalat per un estudi tècnic. Això, ens permetrà anar al Ministeri o Conselleria pertinent per a defensar la nostra proposta amb molta més força», rebla García.