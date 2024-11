Els cinc millors restaurants de la ciutat de Tarragona segons TripAdvisor

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Tarragona destaca per la seva rica oferta gastronòmica i per la qualitat dels seus restaurants, i a través de la plataforma TripAdvisor es poden conèixer quins són els favorits per al públic. Així doncs, a continuació, et presentem els cinc millors restaurants segons les valoracions i popularitat a la plataforma.

El Pòsit del Serrallo: Experiència en el Moll de Pescadors

En la primera posició es troba El Pòsit del Serrallo, situat en la confraria de pescadors de Tarragona. Amb més de 1.300 ressenyes i una mitjana de 4,5 estrelles, aquest restaurant destaca pel seu marisc i gastronomia mediterrània. Els comensals elogien l’experiència única que es viu en aquest lloc, així com la seva àmplia varietat de plats sense gluten.

Racó de l’Abat: Tradició en el Centre Històric

En la segona posició trobem el Racó de l’Abat, un restaurant acollidor i amb ambient familiar en ple centre històric. Especialitzat en marisc i menjar casolà mediterrani, aquest local destaca per la seva decoració rústica i la seva llarga història. Amb més de 900 opinions i una qualificació de 4,5 estrelles, és una parada obligatòria per als amants del bon menjar.

La Morada: Especialitat en Paelles i Tapes

La Morada es posiciona en el tercer lloc d’aquesta llista gràcies als seus sis tipus d’arrossos i la seva oferta atractiva de menús. Amb més de 700 valoracions i una mitjana de 4,5 estrelles, aquest restaurant és reconegut per la qualitat i sabor dels seus plats, convertint-se en una parada obligatòria per als visitants de Tarragona.

Barhaus: Fusió de Tradició i Innovació

Al quart lloc trobem Barhaus, un innovador restaurant ubicat en el carrer Sant Llorenç. Amb la seva fusió de tradició i innovació, aquest local conquereix els seus clients amb plats creatius i saborosos. Amb una qualificació de 4,5 estrelles en més de 500 ressenyes, és una excel·lent opció per als qui busquen una experiència culinària única a Tarragona.

Arcs Restaurant: Versatilitat en un Edifici Centenari

Per tancar la llista, Arcs Restaurant ofereix una experiència gastronòmica excepcional en un edifici de l’any 1350 amb arcs gòtics medievals. Amb una qualificació de 4,5 estrelles i més de 1000 ressenyes, aquest restaurant destaca per la seva cuina tradicional catalana amb un toc sorprenent. És ideal per a qualsevol ocasió, des de dinars d’empresa fins a reunions familiars.