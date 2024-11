Els ajuntaments posaran nota als serveis de la Diputació de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona encarregarà l’elaboració d’un estudi per conèixer la percepció i valoració dels ajuntaments de la demarcació respecte als serveis prestats pel mateix ens supramunicipal. A través enquestes, es recolliran les opinions dels consistoris, els hauran de posar nota a la tasca que duu a terme l’organisme provincial.

Es consultarà tant a perfils polítics, concretament alcaldes i alcaldesses, com al personal tècnic, els quals hauran d’haver tingut contacte directe amb els serveis que ofereix la Diputació. L’abast territorial de l’estudi a realitzar inclou tots els municipis de les comarques del Camp de Tarragona, el Baix Penedès i les Terres de l’Ebre amb menys de 10.000 habitants. En total, sumen 169 localitats.

La Diputació ha licitat l’elaboració d’aquest sondeig per 12.000 euros —més 4.520 en concepte d’IVA— i les empreses interessades podran presentar la seva oferta fins al pròxim 4 de desembre. L’adjudicatari haurà de desenvolupar diferents tasques que se centraran a recollir la valoració dels ajuntaments sobre els serveis que proporciona l’ens supramunicipal.

Haurà d’identificar els punts forts i febles i les oportunitats de millora, així com les necessitats i expectatives actuals dels consistoris que no són cobertes per l’oferta actual de la Diputació. Un cop obtinguts els resultats de les enquestes, l’adjudicatari haurà de redactar un informe una infografia per exposar les conclusions.

Canvi d’enfocament

Des de fa diversos anys, s’han realitzat estudis de valoració de forma periòdica. Fins ara, es feien consultes específiques relacionades amb serveis concrets. Tal com s’explica en els plecs, la Diputació ha realitzat recentment una reestructuració interna dels seus serveis adreçats als ens locals i, mentre s’ha dut a terme aquest canvi, s’ha identificat «la necessitat d’unificar les consultes de percepció en un únic procés d’avaluació».

Aquest cop, l’estudi es focalitzarà en «l’anàlisi global» de tots els serveis prestats per l’organisme provincial als consistoris a través de l’Àrea de Concertació i Assistència Municipal, l’Àrea d’Infraestructures al Territori, la BASE-Gestió d’Ingressos, o el Patronat de Turisme, entre altres. Amb aquest nou enfocament pretén oferir «una visió de tot el procés de prestació dels serveis, atenent l’experiència global viscuda pels ajuntaments».

L’element central d’aquest plantejament es basa en l’experiència global dels clients —conegut com Costumer Journey—, que comprèn des del moment en què els consistoris consulten i coneixen els serveis oferts per la Diputació, els seleccionen i efectivament els sol·liciten, fins a la seva tramitació i recepció. L’estudi s’iniciarà el gener del 2025 i durarà tres mesos.