Serveis mínims als busos de l'EMT per vaga els dies 28 i 29 de novembre

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ha establert els serveis mínims per aquest dijous 28 i divendres 28 de novembre, amb motiu de la vaga convocada, d’àmbit estatal, per al transport de viatgers. També es preveuen serveis mínims per al dijous 5 i dilluns 9 de desembre, així com a partir del dia 23 de desembre.

L’EMT activa els serveis mínims i els horaris s’ajustaran a les freqüències de diumenge en totes les línies amb les particularitats que tot seguit es detallen:

L-30 : En funcionar amb horari de diumenge, aquesta línia no estarà en servei, oferint-se com a línia alternativa la L-3.

: En funcionar amb horari de diumenge, aquesta línia no estarà en servei, oferint-se com a línia alternativa la L-3. L-43: En funcionar amb horari de diumenge, aquesta línia no estarà en servei, oferint-se com a línia alternativa la L-42.

En funcionar amb horari de diumenge, aquesta línia no estarà en servei, oferint-se com a línia alternativa la L-42. L-41 i L-42: D’altra banda, es complementarà el servei de la L-41 i de la L-42 amb reforç i nous serveis, que es poden consultar al web de l'EMT.

L’EMT recorda que posa a disposició dels usuaris un servei d’SMS per avisar de les incidències a la xarxa. Per donar-se d’alta cal enviar un correu a altaserveisms@emt.tarragona.cat indicant el nom i cognoms, el telèfon mòbil on es vol rebre aquesta informació, i les línies d’ús més freqüent.