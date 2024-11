Ordenen a quatre locals d'estètica de Tarragona cessar l'activitat de micropigmentació per irregularitats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha participat en un operatiu conjunt amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per inspeccionar locals de la ciutat que es dediquen a les pràctiques de micropigmentació, tatuatges i pírcings. També hi han pres part les tècniques de Seguretat Pública de l’Ajuntament de Tarragona.

L’objectiu de l’operatiu, portat a terme el 18 de novembre, era detectar possibles irregularitats en els requisits higienicosanitaris que han de complir aquests establiments, el control de la gestió dels residus sanitaris, i la regulació dels fulls oficials de queixes, reclamacions en matèria de consum. Aquests establiments han de garantir la seguretat sanitària dels seus clients, adoptant diferents mesures de control, de prevenció i de gestió.

Per part de la Guàrdia Urbana es van aixecar sis actes per incompliments de les ordenances municipals, que inclouen la manca de fulls de reclamacions a disposició dels clients, manca de documentació i deficiències en la retolació de l'establiment. Aquestes actes van ser traslladades al Departament de Llicències i obertura d'establiments.

La policia tarragonina també va aixecar actes per cessament d’activitat a quatre locals, a través de les quals es prohibeix la pràctica de la micropigmentació fins que l’establiment no tingui o no presenti la documentació necessària que acrediti aquesta activitat. Per la seva banda, les tècniques de Sanitat Pública han elaborat un informe que detalla la situació de cada establiment.

La Guàrdia Civil va aixecar quatre actes per infraccions sobre la llei tributària i 4 actes de denúncia per incompliment de la llei que regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, i que estableix els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es fa.

En aquest operatiu es van detectar dues persones en situació irregular i la Policia Nacional va iniciar els expedients en matèria d’estrangeria.