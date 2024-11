Construiran una bassa a la platja Llarga per evitar inundacions i destrosses

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona vol evitar les inundacions que s’han produït els darrers anys a la platja Llarga. Per aconseguir-ho, el consistori donarà un primer pas amb la construcció d’una bassa de laminació a la zona.

«En aquell espai, pròxim al litoral de la nostra costa, hem tingut grans problemes amb la sortida de l’aigua i s’han patit episodis de desperfectes tan el 2022 com enguany», explica Guillermo García, conseller de Medi Ambient. «Cada cop veiem que tindrem més intensitat de pluges, més agressives, i necessitem preparar el nostre municipi», afegeix l’edil.

L’Ajuntament ja ha tret a licitació la redacció del projecte, amb un pressupost base de 15.730 euros, amb IVA. L’espai concret on es preveu la nova instal·lació està entre el Club de Vela i el restaurant Mirall d’Estiu.

«Aquesta zona és un dels grans reptes quan cau molta aigua, ja que la via del ferrocarril fa de tap», exposa García. «L’aigua es canalitza per un dels ponts que hi ha per sota, però necessitem fer-ho millor», diu el conseller. La vegetació de la zona s’ha preservat en la seva totalitat amb diferents intervencions darrerament. Més enllà, els autors de la memòria del projecte suggereixen que es plantegin actuacions integrals de tractament de la conca del barranc de la Bassa Closa.

«Caldria considerar, segurament, solucions aigües amunt de la N-340, com la creació de basses de laminació en alguna de les parcel·les baixes, i també l’excavació de la zona possible d’inundació a llevant del càmping Platja Llarga, per acumular aigua també», expliquen.

Afectacions recurrents

El pas de la Dana fa setmanes per la ciutat va deixar danys estructurals al Club de Vela. Un edifici que feia tot just sis mesos que havia acabat la reconstrucció després del temporal del 2022. Les riuades d’aquell any van causar la destrucció d’un magatzem i danys a les embarcacions, valorats en uns 100.000 euros.

Més enllà de la reconstrucció necessària de l’equipament, el club va experimentar dificultats financeres derivades de les indemnitzacions, segons el club de vela, «insuficients» i la complexitat administrativa per obtenir permisos i finançament han retardat les obres necessàries. Uns incidents als quals que es busca posar fi amb la nova bassa de laminació a la platja Llarga pròximament.