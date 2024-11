La companyia tarragonina Antagonista Teatre rep un premi per 'Los centros de Lorca'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La companyia tarragonina Antagonista Teatre amb el seu muntatge Los centros de Lorca ha estat premiada amb el Primer Premi al 7C TAM Certamen a Mequinenza. A més, Marta Antolín y Vicenç Cañón van guanyar també el premi a la millor direcció. Aquests premis se sumen als premis ja guanyats des de la seva estrena al 25 de novembre del 2023 al Teatre Metropol de Tarragona.

Els components de la companyia, tots els amb una llarga experiència teatral en altres companyies tant de Barcelona, Lleida, Reus i Tarragona, es van unir al gener de l’any 2020 per crear Antagonista teatre. La companyia està formada per Viviana de Salvador, Dolors Quintana, Rosa Rovira, Alberto Esparza, Marta Antolín i Vicenç Cañón, aquests dos últims directors.

Ambdos directors estan molt contents i grataments sorpresos per la bona rebuda que té la seva obra i orgullosos de portar el nom de Tarragona ben amunt. Ja hi ha confirmats dos certàmens més de teatre: a Mequinensa (Osca) i a l’Alcoi (Alacant). També falta per concretar la data per les actuacions de Salou i El Catllar, entre altres i portar, de nou, a la Tarragona Los centros de Lorca.