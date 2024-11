1.550 persones participen en la 3a edició de la Tarraco Health Race

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La pluja a Tarragona no ha aturat la 3a edició de la Tarraco Health Race, una jornada esportiva i solidària memorable. Amb un total de 1.550 participants inscrits, l'esdeveniment ha superat totes les expectatives, consolidant-se com una cita imprescindible en el calendari esportiu i solidari de la ciutat.

La Tarraco Health Race 2024 ha aconseguit recaptar 11.203 euros, que es destinen íntegrament a l’associació Si jo puc, tu també #EPILEP, entitat que treballa per a donar suport i visibilitat a les persones amb epilèpsia.

Pel president del COMT, el Dr. Sergi Boada, aquesta tercera edició marca un abans i un després: «Hem aconseguit consolidar plenament aquesta cursa en el calendari esportiu de Tarragona, amb una participació que no només ha superat totes les expectatives, sinó que reafirma el compromís solidari de la nostra ciutadania».

Boada també ha remarcat el vincle entre esport i salut i ha destacat que «com a metges, hem de continuar fomentant l’activitat física com una eina essencial de prevenció i tractament, perquè l’esport és salut, i aquesta cursa n’és un gran exemple».

El president de l’associació receptora dels fons, David Sanauja, ha expressat el seu agraïment: «La Tarraco Health Race ens permetrà aconseguir fons essencials per continuar pagant unes operacions mínimament invasives per a infants. Gràcies a la vostra ajuda, estem més a prop de completar les dues o tres intervencions que encara falten. De tot cor, gràcies per fer-ho possible».

Els 1.550 participants s’han repartit entre tres modalitats adaptades a diferents nivells: en la cursa de 10 km, Hicham Anfalous en la categoria masculina i Laina Oliveira en la femenina han destacat com a vencedors. Pel que fa a la cursa de 5 km, els guanyadors han estat Katherin Chaplin i Ricardo José García en les seves respectives categories.

Resultats de la Tarraco Health Race 2024

5K masculí

1r classificat: Ricardo José García – 16'10''

2n classificat: Albert Martí – 16'26''

3r classificat: César Jordán – 16' 38''

5K femení

1a classificada: Katherin Chaplin – 19' 47''

2a classificada: Angelina Díaz – 21' 33''

3a classificada: Raquel Recasens – 21' 50''

10K masculí

1r classificat: Hicham Anfalous – 35' 04''

2n classificat: Jordi García – 35' 32''

3r classificat: Nono Anguita – 36' 45''

10k femení