Les llums de Nadal s’encendran el dia 28 sota l’arbre de la Font del Centenari

Publicat per Pep Santos Alasà

L’Ajuntament de Tarragona encendrà l’enllumenat nadalenc de la ciutat el proper dijous 28 de novembre a partir de les 18.30 hores a sota l’arbre de Nadal, al costat de la Font del Centenari. Una representació d’alumnes de les escoles La Floresta i Marenostrum, amb motiu del 50è aniversari dels seus centres educatius, seran els responsables de posar en marxa totes les llums nadalenques.

L’espectacle infantil musical El Nadal més dolç donarà el tret de sortida a la festa de l’encesa. Pegadolça i Regalèsia són unes llaminadures que volen aportar dolçor a aquestes festes que just ara comencen i ho faran intentant ajudar els follets encarregats de fabricar joguines per als nens.

Espectacle amb missatge

Entre els quatre descobriran i explicaran que el Nadal representa quelcom més que atipar-se de menjar i comprar sense control. L’actuació durarà al voltant de 25 minuts. Just després està prevista l’aparició d’un personatge nou per a la ciutat, que arriba per a quedar-se i que il·luminarà aquestes festes encara més del que ja es preveia. Aquest element sorpresa sumarà més màgia encara a la festa de l’encesa, pensada i organitzada prioritzant al públic infantil.

La festa de l’encesa és oberta a tothom i, des de l’Ajuntament, es convida totes les famílies a assistir perquè està previst que aquest sigui «un moment memorable per a tota la ciutat». Així ho va explicar la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, qui també va assegurar que «tant l’espectacle com la sorpresa que hi haurà són tot un reclam per no perdre’s una cita com aquesta». «Comença la màgia a Tarragona on aquest 2024, us asseguro, que viurem un Nadal de conte», va dir.

D’altra banda, pel que fa a l’últim tram de la Rambla Nova fins al Passeig de les Palmeres, aquest tindrà una il·luminació pròpia i consistent en diferents figures. La previsió és que aquest espai, que esdevindrà tot un reclam del Nadal a Tarragona, es posi en marxa cap al Pont de desembre, aproximadament. Tota la il·luminació instal·lada a la ciutat utilitza tecnologia LED. El pressupost d’aquest any és de 120.000 euros, mentre que el de l’any passat va ser de 110.000 euros. La il·luminació nadalenca romandrà encesa cada dia fins al 7 de gener.