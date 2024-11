La Jornada Anual de l’AEQT reafirma el compromís del sector químic amb la descarbonització i la circularitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres, el Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona ha estat l’escenari de la Jornada Anual de l’AEQT 2024, on el sector químic de Tarragona ha refermat el seu compromís amb la descarbonització, la circularitat i la transició energètica. Amb més de 350 assistents, incloent representants institucionals i empresarials, l’esdeveniment ha servit com a fòrum per analitzar els reptes i projectes vinculats a la sostenibilitat.

La jornada ha comptat amb una ponència destacada de José Miguel Bermúdez, de l'Agència Internacional de l’Energia, centrada en el paper clau de l’hidrogen en la transició energètica. Bermúdez ha assenyalat que «és essencial produir hidrogen de baixes emissions per accelerar la neutralitat climàtica, utilitzant energies renovables o tècniques avançades com la captura de carboni».

A més, una taula rodona moderada per Ricard Garcia Valls, de la URV, ha reunit experts com Emilio Palomares (ICIQ), Fèlix Llovell (Càtedra de Descarbonització URV-Repsol) i Manel Guillem (Molins). Durant el debat, s’han posat en valor els projectes pilot en descarbonització liderats per centres de coneixement del territori.

Projectes i reptes del sector químic

Els participants han conegut els avenços de les nou comissions de treball de l’AEQT, incloent-hi el Sistema de Millora Continuada en Seguretat, que estableix estàndards comuns més exigents, i l’actualització del Mapa Logístic per optimitzar la mobilitat de mercaderies als polígons químics. També s’han destacat iniciatives enfocades a la descarbonització i la transició energètica, com a eixos centrals del nou Pla Estratègic de l’AEQT.

El president del Port de Tarragona i del clúster ChemMed, Santiago J. Castellà, ha elogiat el lideratge del sector químic en sostenibilitat i ha subratllat el rol del Port com a motor de desenvolupament territorial i espai de consens per afrontar la transició ecològica.

Per la seva banda, Ignasi Cañagueral, president de l’AEQT, ha remarcat que les empreses químiques de Tarragona són clau per a la competitivitat del territori: «Cal enfortir l’autonomia estratègica del país mentre es treballa en seguretat, innovació i sostenibilitat».

Aliances per a un futur més sostenible

Isabel Mascaró, consellera de l’Ajuntament de Tarragona, ha destacat la importància de la col·laboració públic-privada per generar riquesa i ocupació sostenible. En la cloenda, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha subratllat que «la innovació en processos com la captura i ús del CO₂ serà un avantatge competitiu per a les indústries catalanes».

Amb iniciatives fermes i un enfocament col·laboratiu, la Jornada Anual de l’AEQT s’ha consolidat com un punt de trobada per impulsar la química verda i el lideratge ambiental del territori.