La construcció del ‘hub’ cultural a la Savinosa haurà d’esperar al nou POUM

Canvi de rumb en els plans de rehabilitació del Preventori de la platja Savinosa de Tarragona. Si bé la Diputació fa mesos que treballa en un Pla especial de canvi d’usos del recinte, finalment la construcció del ‘hub’ cultural a la finca haurà d’esperar a l’aprovació del futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a la ciutat.

Aquest canvi urbanístic és el primer pas per a fer realitat el centre cultural a la Savinosa. La Diputació va presentar el seu Pla a l’Ajuntament fa mesos, però el consistori va demanar més concreció en qüestions de mobilitat, entre d’altres. «El que havia de ser un tràmit ràpid, s’ha acabat complicant. Per guanyar celeritat, és més senzill esperar a incloure el canvi en el nou POUM que modificar i esperar que s’aprovi el pla específic», indiquen fonts de la corporació supramunicipal al Diari Més.

Tot i això, el projecte del centre cultural a l’antic establiment sanitari es podrà anar avançant de forma paral·lela. «El conveni signat amb l’Ajuntament per l’espai contempla aquests passos i des de la Diputació es compliran», indiques les citades fonts. Malgrat que l’inici de les obres del ‘hub’ cultural no es preveuen fins al 2030, el POUM és una de les patates calentes damunt la taula dels darrers governs municipals a Tarragona. Des de l’Ajuntament s’està donant forma a la nova normativa.

Un dels aspectes imprescindibles del POUM seran les zones inundables. El consistori va encarregar un estudi d’inundabilitat, que es preveu que estigui enllestit en les pròximes setmanes. Les negociacions entre govern municipal i els grups de l’oposició es preveu que comencin l’any vinent.

Tres anys de pròrroga

Recentment, el Departament de Territori de la Generalitat va prorrogar tres anys més les Normes de Planejament Urbanístic a Tarragona. El projecte de l’òrgan supramunicipal per a la Savinosa incloïa el trasllat del Conservatori i de l’Escola de Disseny. Tot i això, el pas de mercaderies perilloses per les vies de tren adjacents al recinte prohibeix aquesta mena d’activitat amb menors d’edat. El projecte contempla també un centre de recursos per a la cultura i la creativitat de la demarcació, una oficina d’assessorament per a l’impuls de la creativitat i la cultura i un coworking per a empreses de disseny, tecnologia, cultura, educació o de l’àmbit social.

Pel que fa als serveis temporals, la Savinosa tindrà espais escènics i musicals per programar obres de teatre, concerts i dansa, i dues àgores a l’aire lliure. La Diputació buscarà finançament extern per tirar endavant el projecte.