La primera coca de la Rambla Nova es convertirà en una zona de vianants durant aquestes festes de Nadal

L’Ajuntament de Tarragona vol convertir la primera coca de la Rambla Nova en una zona de vianants, però, abans de fer realitat aquest projecte de pacificació, el consistori durà a terme una prova pilot. Des del 28 de novembre i durant totes les festes de Nadal, es limitarà l’accés dels vehicles en aquest espai per «comprovar quins aspectes funcionen i quins s’han de millorar». Així ho explicava ahir l’alcalde, Rubén Viñuales, qui assenyalava que aquest projecte «posa en valor un dels eixos més estimats pels tarragonins i tarragonines».

El batlle indicava que, en el tram comprès entre el Balcó del Mediterrani el carrer Girona, es restringirà totalment el trànsit rodat i es convertirà en «una gran plaça pública». Així, l’Ajuntament instal·larà unes pilones que impediran el pas dels vehicles.

En l’altra meitat, fins a arribar al carrer Sant Agustí, només es permetrà l’accés als veïns, pel carril dret, i als vehicles de càrrega i descàrrega, per l’esquerra. Aquests podran arribar fins a la Rambla Nova des del carrer Girona, el qual es canviarà de sentit i serà de baixada.

La consellera de Comerç, Montse Adan, i el conseller d’Urbanisme, Nacho García, es van reunir dimarts amb l’Associació de Veïns de Tarragona Centre, l’Associació de Comerciants Via T i l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona per parlar sobre aquesta prova que s’allargarà fins al dia de Reis, el 6 de gener.

«Ens van transmetre que creuen en el projecte i pensen que és una manera de revitalitzar aquesta zona a nivell de restaurants i comerç», apuntava Adan, qui avançava que, un cop es finalitzi la prova, tornaran a trobar-se per «valorar les millores a fer».

Viñuales apuntava que l’objectiu és «promocionar i potenciar aquest eix central de Tarragona i que faci un salt qualitatiu». «Volem una ciutat viva i un sector de la restauració que bategui amb força», assenyalava l’alcalde, qui apuntava que, durant les festes de Nadal, es tornarà a dinamitzar la primera coca de la Rambla com es va fer l’any passat amb el túnel de llum. A més s’estudiarà l’opció d’alliberar les voreres, portant les terrasses a la calçada.

El batlle assenyalava que, si la prova pilot funciona, la idea és que la restricció als vehicles en aquest tram «sigui permanent». La voluntat del govern municipal no és només tancar-lo al trànsit rodat, sinó «replantejar» aquest espai. Tot i que el projecte executiu s’haurà de definir més endavant, l’executiu ja té una proposta inicial al cap, que inclou la reconversió d’aquest eix en una plataforma única.

La proposta de circulació per a la primera coca.

«Aposta decidida»

L’alcalde va presentar la prova pilot acompanyat pels tres regidors de la formació sobiranista, Jordi Sendra, Pep Manresa i Elvira Rovira. I és que la pacificació de la primera coca de la Rambla va ser un dels punts pactats per a l’aprovació del pressupost del 2025.

«Aquest projecte és una aposta decidida per una Tarragona més viva, que cuida els seus espais i impulsa el seu comerç i la seva vida social», afirmava el portaveu juntaire, Jordi Sendra. Per la seva banda, Xavi Puig (ERC), celebrava que «se segueixi en la línia engegada el mandat passat d’anar ampliant les zones per a vianants arreu de la ciutat. És la línia a seguir i el govern del PSC ha de ser valent».

També valorava positivament que s’aposti perfer una prova pilot «perquè la gent s’hi acostumi i vegi com va». En canvi, el grup municipal del PP creu que «fer una prova en un període extraordinari com és Nadal pot provocar que el resultat sigui distorsionat respecte a la realitat diària de la Rambla».

Al portaveu d’ECP, Jordi Collado, li sembla «poc ambiciós». El conseller creu que «ja hi ha prou consens a la ciutat com perquè aquesta transformació es faci permanent i s’encarregui l’estudi perquè la zona pacificada arribi fins a la cruïlla amb el carrer Unió» i no només fins al carrer Sant Agustí.