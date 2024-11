Un espectacle de drons inaugurarà la celebració dels 25 anys de Tarragona com a ciutat Patrimoni

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona, liderat pel Patronat de Turisme i la conselleria de Patrimoni, oferirà un espectacle de drons d’última generació des de la punta de la platja del Miracle que servirà per a donar el tret de sortida a la celebració del 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco.

Els actes del proper dissabte 30 de novembre començaran a partir de les 17.30h. Des de Turisme s’ha convocat un tardeo musical que s’iniciarà a les 17.30h al passeig Marítim Rafael Casanova (entre El Balconet i la Plataforma del Miracle) que quedarà tallat al trànsit. Aquesta ubicació és la recomanada per a gaudir, amb la màxima visibilitat possible, de l’espectacle.

Presentació dels actes per commemorar els 25 anys de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco Patrimoni Mundial de la Humanitat.Joan Carles Borrachero

La música de tres discjòqueis servirà per amenitzar el temps previ als drons. Dijeila (Laura Casadevall) farà sonar els hits musicals de l'any 1999 fins al 2006. DJ Lupo (Octavi Lobo) agafarà el relleu musical de l'any 2007 fins al 2014 i DJ Rayo (Albert Rayo) farà el tancament amb les cançons més escoltades dels darrers anys fins a l'actualitat.

A les 18 hores, es repartiran, entre el públic assistent i fins a fi d’existències, 3.000 racions de berenar romà ideat especialment per a l’ocasió. Consistirà en tres torrades de pa romà elaborat pel Gremi de Forners, que aniran banyades amb xocolata del Gremi de Pastissers, oli i sal, i que distribuiran el Gremi de Pagesos. Tàrraco a Taula coordinarà la proposta gastronòmica que comptarà amb la col·laboració de la DOP Siurana.

Després del berenar, a les 19.30 hores, tindrà lloc l’espectacle de drons al cel de Tarragona. L’espectacle constarà de 220 drons que s’elevaran, amb una coreografia de llums i colors amb elements patrimonials de la ciutat i de les altres ciutats Patrimoni Mundial, així com d’altres elements decoratius. Concretament, es dibuixaran al cel tres figures personalitzades per a Tarragona.

Es tracta d’una proposta itinerant del Grupo Ciudades de la Humanidad de España que compta amb l’organització del Patronat de Turisme i de la conselleria de Patrimoni, i que han produït per a la celebració dels 30 anys d’aquest grup, però que, en aquest cas, s’han personalitzat per a Tarragona amb figures del nostre patrimoni.

La jornada inaugural dels actes de celebració del 25è aniversari de Tarragona Patrimoni Mundial es clourà amb un mapping creat per dones artistes, i inspirat en les gladiadores romanes i l'imaginari de la força femenina. El projecte és una col·laboració entre Mèdol Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona i el festival Jardí Digital. La cita tindrà lloc a les 21 hores i es podrà veure a les parets del Circ romà que donen a la plaça UNESCO.

La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha convidat a tots els tarragonins a gaudir de l’espectacle i les activitats prèvies al passeig Marítim Rafael Casanova. «Hem de celebrar l’aniversari de Tarragona com a ciutat Patrimoni de la Humanitat com es mereix i aquesta cita, com no podia ser d’altra manera, és oberta a tots els públics».

La consellera ha aprofitat també per anunciar que «des de Turisme aprofitarem l’inici del 25è aniversari de Tarragona com a ciutat Patrimoni de la Humanitat per fer difusió i promoció de Tàrraco a Taula i de totes aquelles iniciatives que hi tinguin relació. Recordem que, des de Turisme, treballem per la desestacionalització i la promoció de totes les accions que anirem fent al llarg d’aquest any d’aniversari ens servirà per transmetre que Tarragona està viva tot l’any».

El berenar romà

Es necessitaran un total de 9.000 torrades per a l'acte, una xifra que subratlla la magnitud d'aquest esdeveniment. El Gremi de Forners subministrarà el pa elaborat seguint receptes antigues i amb ingredients selectes, com l'espelta, el sègol i el blat sarraí. Aquest pa, inspirat en les tradicions documentades de Pompeia, es farà amb aigua salada procedent del mar Mediterrani, un toc local que li aportarà un sabor únic. Per aconseguir les 9.000 torrades, es requeriran 260 barres de pa, cadascuna amb capacitat per a elaborar 35 llesques.

D'altra banda, el Gremi de Pastissers s'encarregarà de banyar el pa amb una capa de xocolata negra. Es preveu l'ús de 40 kg d'aquesta deliciosa xocolata per cobrir el pa, aportant un toc de dolçor. A més, el Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre contribuirà en la distribució del producte, garantint que es tingui cura de cada detall amb la màxima atenció.

Per completar aquesta proposta gastronòmica tan especial, la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Siurana aportarà 50 litres d'oli d'oliva verge extra de la més alta qualitat, que es combinarà amb els altres ingredients per aconseguir una experiència culinària única i autèntica.

Un altre dels elements claus en la coordinació de l'esdeveniment serà la col·laboració de Tarraco Taula, que oferirà el seu suport organitzatiu. Aquest equip de coordinació s'encarregarà de garantir que totes les parts implicades treballin de manera fluida i eficient, per tal que els diferents gremis i col·laboradors puguin contribuir de manera sincronitzada i amb èxit en el desenvolupament de l'acte.