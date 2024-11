ERC demana accelerar la peonització dels trams del carrer Soler, Cardenal Cervantes i Lleida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Tarragona demana a l’equip del govern del PSC que treballi ja la peonització dels trams dels carrers Soler, Cardenal Cervantes i Lleida que queden exclosos de la rehabilitació del Fòrum de la Colònia.

El portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig, ha destacat que «és important no deixar de banda aquests metres de carrers que no s’intervindran i que formen part de l’Illa Corsini, que té la voluntat de ser un epicentre comercial i cultural pensat per als vianants i reduint al màxim la circulació de vehicles motoritzats».

Cal recordar que el projecte de rehabilitació del Fòrum de la Colònia intervindrà en el tram del carrer Cervantes entre el carrer Fortuny i Lleida, a més del tram del carrer Soler entre el carrer Gasòmetre i Cardenal Cervantes.

Puig considera que “el govern ha de ser valent i continuar la peonització de carrers arreu de la ciutat, iniciada durant el mandat anterior. Tarragona ha d’anar avançant cap a un model de ciutat més sostenible i que posi els vianants al centre. Creiem que és una política que el PSC també comparteix, però és important fer una aposta decidida en llocs com aquest perquè part de l’entorn de Corsini ja està pensat només per les persones i és imprescindible continuar fent taca d’oli en aquest sentit”.

Per altra banda, des d’ERC es mostren preocupats pel projecte de rehabilitació del Fòrum de la Colònia. Recorden que les obres han d’estar finalitzades l’octubre del 2025 i que si no es compleixen els terminis es posa en risc la inversió de 3 milions d’euros concedida dels fons Next Generation. “Sabem que és un projecte complicat, però actualment no hi ha adjudicades ni les obres. Ens fan patir els terminis, aquesta inversió és molt important com per deixar-la perdre”, ha apuntat Puig.