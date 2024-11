Un documental revela els secrets del port romà de Tàrraco

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El funcionament i aspecte de l'Antiga Tàrraco és una de les coses que més fascinen a tarragonins i visitants de la ciutat. Entre les moltes meravelles d'enginyeria romana, el port de Tàrraco destaca com una infraestructura d'especial interés per la seva complexitat, importància i èxit en el funcionament en una obra amb més de 2.000 anys d'antiguitat, que va ser clau per al desenvolupament econòmic i cultural de Tàrraco, convertint-la en una de les ciutats més importants de l'Imperi Romà, Ara, un nou documental en revela els secrets amagats durant segles.

La sèrie documental Ingeniería Romana torna a RTVE amb un nou capítol titulat Puertos I, que aprofundeix en els ports romans, unes de les obres més desconegudes i fascinants de l'antiguitat. Aquest episodi, que s’estrena a La 2, explora el port romà de Tàrraco i altres enclavaments com Ampúries, Cartagena, Màlaga i Irún, a través de recreacions virtuals d’alta qualitat que desvetllen la sorprenent tecnologia emprada en la seva construcció.

Imatge d'una recreació virtual del documental.RTVE

Tàrraco, referent de l’enginyeria romana

El documental mostra com es van dissenyar i executar aquestes impressionants infraestructures utilitzant tècniques avançades com els sistemes de cimentació, els caixons flotants, el formigó hidràulic romà i les operacions de dragatge. A Tàrraco, els espectadors podran conèixer com el port va esdevenir un pilar fonamental per al comerç i el creixement de la ciutat.

Imatge d'una recreació del Port de Tarragona.Mapping Tarraco

Amb motiu de l’estrena de Puertos I, La 2 emetrà la sèrie completa, amb dos capítols cada dijous a les 22:00 h.