Violenta baralla multitudinària al Complex Educatiu de Tarragona: cops de puny i puntades de peu

Una baralla multitudinària s’ha desencadenat aquest matí en la parada d’autobús davant el Complex Educatiu Laboral de Tarragona. L’incident, que ha estat gravat des de diversos angles pels transeünts, mostra a un gran nombre de persones involucrades en actes de violència que inclouen puntades de peu voladores, cops de puny i empentes.

Fins al moment, es desconeix el motiu que ha originat aquesta massiva confrontació. Els vídeos compartits en xarxes socials mostren escenes de tensió i violència física entre joves.

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha denunciat cinc alumnes dels centres Pere Martell i Cal·lípolis de Tarragona per haver participat en la baralla multitudinària.

L’avís s’ha rebut a les 11:30 hores i fins al lloc dels fets s’han desplaçat tres dotacions de la Guàrdia Urbana, així com també Mossos d’Esquadra. A causa de l’incident s’han registrat ferits lleus.

Els cinc alumnes, tots majors d’edat, han estat denunciats per alteració a l’ordre públic. Fonts de la Guàrdia Urbana apunten que en la baralla també podrien haver participat persones alienes al centre educatiu, si bé encara no ho han pogut confirmar, així com també es desconeix el motiu que ha desembocat en l’incident.