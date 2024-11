Aterratge amb èxit d’un helicòpter a la coberta d’un iot a la Marina Port Tarraco

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest migdia, s’ha realitzat amb èxit un operatiu d’aterratge d’un helicòpter a la coberta del iot “Ulysses” atracat a la Marina Port Tarraco, a tocar del Tinglado 1 del Moll de Costa. La maniobra, prevista inicialment a les 11 hores del matí, s’ha realitzat finalment a les 13 hores, sense cap incident a remarcar.

El capità del iot, seguint el protocol de seguretat de la nau, ha fet desembarcar durant uns minuts la tripulació del vaixell i els operaris que hi realitzaven tasques de reparació i manteniment, durant la maniobra d’aterratge. Mentrestant, dos tripulants dotats dels equipaments de protecció personal, vetllaven a bord per actuar en cas que es produís algun incident.

A terra, a peu de moll, una dotació dels Bombers del Parc Químic també es mantenien vigilants i llestos per actuar en cas que la maniobra d’aproximació de l’helicòpter pogués fallar.

Responsables de seguretat del Port de Tarragona han explicat que en qualsevol aterratge d’helicòpters dins del domini públic portuari sempre s’adopten aquestes mesures de seguretat; tant per helicòpters privats com per a aparells pertanyents a serveis d’emergències, com per exemple l’Helimer de Salvament Marítim.