Alumnes de les escoles La Floresta i Marenostrum encendran les llums de Nadal a Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona encendrà l’enllumenat nadalenc de la ciutat el proper dijous 28 de novembre a partir de les 18.30 hores a sota l’arbre de Nadal, al costat de la Font del Centenari. Una representació d’alumnes de les escoles La Floresta i Marenostrum, amb motiu del 50è aniversari dels seus centres educatius, seran els responsables de posar en marxa totes les llums nadalenques.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i diversos membres del consistori acompanyaran els infants d’aquests dos centres en una acció tan significativa com aquesta per a la ciutat.

L’espectacle infantil musical El Nadal més dolç donarà el tret de sortida a la festa de l’encesa. Pegadolça i Regalèsia són unes llaminadures que volen aportar dolçor a aquestes festes que just ara comencen i ho faran intentant ajudar els follets encarregats de fabricar joguines per als nens. Entre els quatre descobriran i explicaran que el Nadal representa quelcom més que atipar-se de menjar i comprar sense control. L’actuació durarà al voltant de 25 minuts. Just després està prevista l’aparició d’un personatge nou per a la ciutat, que arriba per a quedar-se i que il·luminarà aquestes festes encara més del que ja es preveia. Aquest element sorpresa sumarà més màgia encara a la festa de l’encesa, pensada i organitzada prioritzant al públic infantil.

La festa de l’encesa és oberta a tothom i, des de l’Ajuntament, es convida totes les famílies a assistir perquè està previst que aquest sigui «un moment memorable per a tota la ciutat». Així ho ha explicat la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, qui també ha assegurat que «tant l’espectacle com la sorpresa que hi haurà són tot un reclam per no perdre’s una cita com aquesta. Comença la màgia a Tarragona on aquest 2024, us asseguro, que viurem un Nadal de conte».

D’altra banda, pel que fa a l’últim tram de la Rambla Nova fins al Passeig de les Palmeres, aquest tindrà una il·luminació pròpia i consistent en diferents figures. La previsió és que aquest espai, que esdevindrà tot un reclam del Nadal a Tarragona, es posi en marxa cap al Pont de desembre, aproximadament.

La il·luminació nadalenca

Tota la il·luminació instal·lada a la ciutat utilitza tecnologia LED. El pressupost d'aquest any és de 120.000, mentre que el de l'any passat va ser de 110.000 €. La il·luminació nadalenca romandrà encesa cada dia des del 28 de novembre fins al 7 de gener, des del vespre, quan s’encén de l'enllumenat públic fins les 00.00h.

Una setantena de carrers compten enguany amb il·luminació de Nadal arreu de Tarragona. Fins a 13 carrers de diferents zones de la ciutat estrenen nova il·luminació, com ara el carrer Méndez Núñez, Sant Agustí, Sant August i l’entrada de la Móra.