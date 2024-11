Tarragona tanca els parcs públics pel vent

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat el Pla d'Actuació Municipal (PAM) en fase d'alerta pel risc de ventades. Preventivament, es tancaran els parcs públics amb arbrat: Parc de la Ciutat, Parc Saavedra, Parc Amfiteatre i Parc davant de l'església de Bonavista i recintes històrics com, Fòrum de la Colònia, Passeig Arqueològic i Anfiteatre.

Es recomana a la població seguir els consells d'autoprotecció, com no deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes o terrasses, i en general anar amb compte amb els objectes susceptibles de caure a la via pública.