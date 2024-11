Tarragona acull una jornada per reflexionar sobre el dret a l’aigua i la seva gestió

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir la ciutat de Tarragona va acollir la jornada Governs locals pel dret a l’aigua. L’esdeveniment, organitzat per la Federació de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del sud de Catalunya, va reunir representants d’aquesta mateixa entitat i d’Enginyeria Sense Fronteres a l’Antic Ajuntament, on es va tractar la importància de la cooperació municipalista en la gestió de l’aigua.

La jornada s’emmarca dins el cicle 0,7%, una iniciativa del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per reclamar el 0,7% a l’agenda política i augmentar el compromís dels governs locals per la justícia global. A la presentació, l’alcalde Rubén Viñuales, va destacar «la importància que Tarragona hagi estat escollida per presentar aquest acte».

A més, va assegurar que «treballar per ser més justos amb el món que ens envolta, és un deure que ens honora i ens complau dur a terme», ja que «ser solidaris sempre és un bon negoci perquè som conscients del benefici que suposa per a la humanitat». També es va dur a terme una taula rodona amb diverses personalitats que van abordar i aprofundir en experiències i projectes concrets.