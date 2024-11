Santiago Castellà agafa el relleu al capdavant del Port de Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Santiago Castellà ha pres possessió com a nou president de l'Autoritat Portuària de Tarragona. El fins ara subdelegat del govern espanyol a la demarcació ha dit que enceta aquesta nova etapa amb la voluntat de convertir l'ens en un «espai de consens territorial».

«Les decisions que prenguem ara seran determinants pel futur del Port, però també pel futur del territori», ha dit Castellà, qui considera que per això s'ha d'arribar a acords i «el Port no pot anar per lliure».

En l'acte, també hi ha assistit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, qui ha agraït «el llegat» del fins ara president, Saül Garreta. A més, ha anunciat l'encàrrec d'un Pla Estratègic que marqui les línies a seguir en termes socials, de descarbonització i econòmics.