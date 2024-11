L’Ajuntament de Tarragona i les comparses busquen un altre recinte per a la Disfressa d’Or

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona va celebrar ahir a la tarda una reunió amb les comparses i una comissió de Carnaval per tractar la problemàtica amb la Disfressa d’Or. L’esdeveniment no es podrà celebrar a la Tarraco Arena ja que el recinte està reservat el 23 de febrer.

Durant la reunió, el govern municipal i les comparses van valorar recintes alternatius per a la gala i s’han compromès, en els pròxims dies, a fer visites tècniques per a prendre una decisió definitiva.

Crítiques de l’oposició

Els grups municipals s’han mostrat preocupats per la situació. «L’equip de govern no ens ha donat cap explicació sobre el tema de la Disfressa d’Or, tot el que sabem és el que ha aparegut a premsa. Entenem que han de trobar una solució per tal de satisfer les necessitats de les comparses que són l’ànima del Carnaval tarragoní», explica Mary López, consellera d’Esquerra Republicana.

Similar línia segueix el grup municipal de Junts. «S’ha de buscar una data alternativa o un espai alternatiu», apunta Pep Manresa, conseller de Junts. Jordi Collado, conseller d’ECP, remarca que «els responsables del recinte haurien de donar explicacions».