L’Ajuntament convocarà el concurs d’idees per a la remodelació de l’eix Unió-Prim-Apodaca el primer trimestre del 2025

Reformar i revitalitzar l’eix Unió-Prim-Apodaca és una de les grans prioritats de l’Ajuntament de Tarragona per a aquest mandat. Durant els darrers dies, s’ha acabat d’enllestir la redacció dels plecs que regiran el concurs d’idees que impulsarà el consistori per a definir com ha de ser la transformació d’una de les artèries urbanes més importants de la ciutat. Segons les previsions municipals, es convocarà al llarg del primer trimestre del 2025.

En les pròximes setmanes, el departament de Contractació iniciarà tots els tràmits per tirar endavant aquest concurs, el qual es podria allargar fins a finals de l’any vinent. Els professionals i les empreses interessades hauran de plantejar una idea general del que pretenen fer. Un jurat, format per representants de col·legis professionals i tècnics municipals, escollirà els cinc darrers finalistes.

Aquests hauran de presentar una proposta arquitectònica més treballada, amb una memòria més desenvolupada, més plànols i un pressupost estimat dividit per capítols. De nou, serà un jurat qui decideixi el guanyador, que obtindrà 6.000 euros de premi. El segon se n’emportarà 5.000, el tercer 4.000, el quart 3.000 i el cinquè 2.000.

Els participants elaboraran la seva proposta a partir de les idees bàsiques que marcarà l’Ajuntament. L’objectiu principal serà reactivar econòmica, social i culturalment un eix que ha sofert una gran degradació els darrers anys. El carrer Unió va ser, en el passat, una de les artèries comercials principals de Tarragona. Ara, és habitual veure locals buits o negocis que acaben tancant poc després d’haver iniciat la seva activitat.

Prim, la ròtula del projecte

El consistori vol que l’eix Unió-Prim-Apodaca sigui més atractiu i estigui pensat per a donar resposta als efectes del canvi climàtic. La voluntat és que hi hagi més vegetació i que les voreres siguin més amples per donar prioritat als vianants, els quals passaran a ser els protagonistes en detriment dels vehicles.

El conseller d’Urbanisme, Nacho García, assegura que «el que no farem és treure el cotxe definitivament». «S’ha de poder continuar circulant per allà perquè és un eix clau en la mobilitat de la ciutat», afegeix. Tot i això, el guanyador del concurs d’idees qui acabarà definint la proposta.

Gran part de l’èxit d’aquest projecte recaurà en l’actuació que es plantegi per a la plaça Prim, coneguda també com la Mitja Lluna, que és la ròtula entre Unió i Apodaca. Encara cal determinar com s’afrontarà la transformació d’aquest espai, que presenta moltes opcions. El pressupost que s’haurà de destinar a aquesta transformació serà important i, per això, l’Ajuntament es planteja dividir en tres fases les obres. «La idea seria començar per Unió i anar cap avall», apunta García.

El pla d’inversions plurianual elaborat pel govern preveu reservar tres milions d’euros fins al 2027. El conseller d’Urbanisme assenyala que, només quan es tingui la proposta definitiva, es podrà saber si aquests diners són suficients. Per a l’any vinent, ja hi ha reservada una partida d’un milió d’euros, tot i que es preveu que les obres no comencin fins al 2026. El concurs d’idees s’allargarà durant tot el 2025 i, si es resol abans d’acabar l’any, s’engegaran els processos per a la redacció del projecte executiu.

Un canvi integral

García recorda que la intervenció a l’eix Unió-Prim-Apodaca forma part del Pla Integral de la Part Baixa (PIPB), on s’han previst altres projectes per reactivar el barri, com la pacificació del carrer Orosi, que ja s’ha executat, o el centre cívic de Santiyán, en el que s’està treballant. A més, el conseller destaca que es complementarà amb les reformes a la primera coca de la Rambla Nova o a l’Illa Corsini —amb la intervenció al Fòrum de la Colònia—.

L’edil recorda també les actuacions que s’estan duent a terme a la façana marítima de la ciutat amb la renovació del Port Esportiu, la renaturalització de l’entorn de les seus de l’Autoritat Portuària o el futur l’enderroc del Mamotreto. Igualment, està sobre la taula la proposta que va fer el Port per transformar la plaça dels Carros. Caldrà veure si el nou president, Santi Castellà, té la voluntat de tirar-lo endavant.

«Un canvi necessari»

Melcior Bustos, vocal de la junta de l’Associació de Comerciants de la Via T, considera que és «un canvi necessari» i ajudarà a fomentar que la gent camini i gaudeixi més de l’entorn. «A nivell comercial, això ens beneficia molt. A la gent li agrada passejar i mirar aparadors, i, quan ho fan, venem més», afirma. Bustos pensa que és «clau» fer «més agradable» l’experiència per als vianants, però també entén que el trànsit de vehicles s’hauria de mantenir.

També ho defensa la presidenta de l’Associació de Veïns del barri del Port, Mari Carmen Puig, qui demana «celeritat per fer realitat una transformació que reivindiquem des de fa anys». Puig creu que apostar per un concurs d’idees pot allargar encara més el procés per recuperar l’eix Unió-Prim-Apodaca.