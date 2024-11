Denuncien que falta el 40% de la plantilla de Correus a Tarragona per cobrir

Els treballadors de Correus denuncien que no s’ha fet cap avenç per acordar un nou conveni.Gerard Martí

Els treballadors de Correus a Tarragona alerten de les condicions laborals que pateixen en els últims anys. Segons el sindicat CCOO, les oficines del carrer Eivissa i de la plaça Corsini treballen amb només el 60% de la plantilla. «Ja fa massa temps que les baixes, les vacants i les jubilacions no es cobreixen. I això provoca que el volum de feina sobrepassa als treballadors», va explicar ahir Jesús Velasco, delegat sindicat de CCOO, en una atenció a mitjans. Per exemple, a l’oficina del carrer Eivissa treballen 25 dels 42 carters en plantilla.

La situació ve derivada per una retallada de plantilla en els últims anys a l’empresa pública, que ha passat de tenir 66.000 treballadors a tot l’Estat a 50.000. El passat juliol es va acordar un pacte d’estat entre els sindicats, el Govern i la direcció de Correus per a millorar el finançament de la companyia, però els treballadors no han percebut cap millora. «Les contractacions que s’estan fent són ridícules. Necessitem fer un nou conveni, però de moment no hi ha cap acostament amb la direcció», va indicar Velasco.

Els treballadors alerten que tots aquests problemes es multiplicaran en el mes de més feina a l’any, el desembre. «Durant la campanya de Nadal la feina gairebé es quatriplica. Els paquets trigaran el doble de temps a arribar a destí. Si de normal triguen dos dies, ara podrien superar els quatre», va alertar David Díaz, delegat sindical de CCOO. Les contractacions que es proposen des de la direcció de l’empresa només arribarien a cobrir una sisena part del que es necessita, segons els treballadors. «Tots volem el paquet amb els regals a casa. La feina es dispara i falta molta gent», va afegir Díaz.

Reunió divendres

CCOO, el sindicat majoritari a Correus, es reunirà aquest divendres amb la direcció provincial de l’empresa pública per tractar aquests problemes. «No tenim esperances de desencallar la situació. Tenim clar que si no milloren les condicions organitzarem manifestacions o vagues», va reblar Velasco. Correus és l’única companyia pública de missatgeria a Europa que no té beneficis.

De fet, en els últims anys ha venut edificis històrics per a poder sanejar els seus comptes. «L’empresa té un forat econòmic milionari derivat d’una mala gestió. Els directors de l’empresa són càrrecs polítics. Si no es fa un pla de viabilitat, Correus està en perill», va indicar el delegat sindical. El servei de missatgeria públic és l’encarregat de les notificacions administratives, entre altres treballs. «Aquests paquets també tenen retards i són molt importants. La ciutadania ha de saber el que estem patint».