ECP denuncia la limitació horària del patrimoni històric de Tarragona per manca de personal

En plena commemoració del 25è aniversari de la declaració de Tàrraco Romana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, el grup municipal d’En Comú Podem ha criticat durament la gestió del govern municipal davant la «greu situació del Museu d’Història de Tarragona». La manca de personal ha obligat a limitar l’horari d’obertura d’alguns monuments fins a les 15:00 hores, una decisió que consideren «incoherent i alarmant».

Una situació incompatible amb el 25è aniversari

Toni Carmona, conseller del grup municipal, ha lamentat que aquesta situació es produeixi en un moment tan significatiu per a la ciutat: «És totalment incoherent que no es disposi del personal necessari per mantenir els espais patrimonials oberts a la tarda. Això demostra una evident manca de previsió i compromís amb el nostre patrimoni.»

En Comú Podem ha subratllat que aquesta limitació horària afecta negativament tant els ciutadans com els visitants que volen gaudir dels monuments de Tàrraco, comprometent la imatge internacional de Tarragona com a referent cultural i turístic.

La desatenció del patrimoni

El grup municipal denuncia la falta d’inversions i la manca de planificació que ha portat a aquesta situació. Segons Carmona, aquesta desídia posa en risc el prestigi de Tàrraco i limita el seu potencial com a motor cultural i turístic: «No podem permetre que retallades i falta de compromís facin malbé un patrimoni que hauria de ser un orgull per Tarragona i una porta al món.»

Propostes per revertir la crisi

Per fer front a aquesta problemàtica, En Comú Podem exigeix mesures immediates:

La contractació urgent de personal per garantir els horaris complets dels espais patrimonials.

Un pla de reforç de les plantilles que asseguri el manteniment i gestió del patrimoni.