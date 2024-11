Tarragona engega el projecte NOA per crear espais segurs

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Igualtat, Polítiques Feminismes i LGTBI+ de l’Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa un nou projecte que permetrà la creació d’espais segurs a la ciutat i formarà agents de prevenció contra les agressions masclistes i lgtbifòbiques. És la Xarxa NOA (No a les Agressions, no a les violències masclistes) amb la qual el consistori tarragoní fa un pas endavant per continuar treballant en la lluita contra aquestes conductes des de la corresponsabilitat comunitària.

La formació dels agents NOA anirà a càrrec de l'equip professional del Punt Lila i Arc Iris, amb un programa i materials específics. Se'ls dotarà de recursos com a persones referents per poder intervenir en diferents situacions i sentir-se acompanyades en tot moment.

En les sessions formatives també es donaran eines i recursos d'autoprotecció i autodefensa en espais d’oci i festa.

La Xarxa Noa engega posant el focus en diferents àmbits: En l'oci nocturn mitjançant la plataforma Nits Q i amb formació i recursos ja oferts al personal (ja s'han adherit establiments com el Tòtem); en la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona, que seran els primers espais municipals en formar-se com espais segurs; en els agents socials del territori, com és el cas de l'establiment de la cooperativa Abacus i la Fundació en Xarxa, entre altres, que ja s'han adherit a la Xarxa NOA i han començat la formació; i els centres de persones amb discapacitat, que, amb el suport dels serveis d’atenció diürna del Camp de Tarragona (Fundalis, Fundació Estela, Fundació Pas a Pas, Fundació La Muntanyeta, Fundació Santa Teresa i Taller Baix Camp STO SOLC), es treballarà per oferir un missatge accessible i entenedor.

La Xarxa NOA es desplegarà en diferents àmbits i busca promoure aquesta corresponsabilitat comunitària a través de la formació d’agents de prevenció, tant en equipaments municipals com en espais privats, com ara establiments d’oci i locals comercials, de restauració i qualsevol espai que es vulgui adherir. I és que qualsevol establiment de la ciutat es pot adherir a aquesta xarxa per actuar davant de les conductes masclistes que es puguin produir en el seu local i fer prevenció.

Els espais adherits a la Xarxa Noa com espais segurs estaran identificats mitjançant cartells i altres suports i oferiran informació sobre on accedir si es necessita ajuda o assessorament. A la vegada, les persones referents dels espais segurs rebran formació per esdevenir agent NOA i saber com intervenir davant de conductes masclistes i estar apoderades com agents de canvi. En aquests espais, les persones que exerceixin conductes masclistes seran informades de l’existència dels agents de prevenció NOA en l’establiment on es trobin, seran advertides envers la no tolerància d'aquestes conductes i convidades al canvi si vol continuar a l'espai. També es facilitarà informació del recurs que té al seu abast per ajudar en aquest canvi.

La consellera d’Igualtat, Polítiques Feminismes i LGTBI+, Cecilia Mangini, ha destacat que la seva posada en marxa «és una mostra clara del nostre compromís per convertir Tarragona en un espai segur per a tothom, on no hi hagi cabuda per a les violències masclistes ni lgtbifòbiques. La corresponsabilitat comunitària és clau per prevenir i erradicar aquestes agressions». Mangini també ha subratllat que «tota la ciutadania i els agents del territori tenen cabuda en aquest projecte per aportar el seu granet de sorra perquè Tarragona sigui una ciutat molt més segura».

La consellera ha recordat que aquest projecte «arriba després d’anys en els quals el consistori ha estat treballant de manera transversal diferents projectes de prevenció». Un d’aquests projectes és la creació, per part de la conselleria de Salut, de la Plataforma Nits Q, que actua en els locals d’oci nocturn, els Punt Lila i Arc Iris i el protocol per a la prevenció de les agressions sexuals, així com el Quiosquet.