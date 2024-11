El primer rocòdrom de Tarragona obrirà les seves portes el 14 de desembre

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Els amants de l’escalada a Tarragona ja tenen data per marcar al calendari. Can Rock, el primer rocòdrom de la ciutat des de fa anys, obrirà les seves portes el proper 14 de desembre. Inicialment, l’obertura estava prevista per al novembre, però per causes alienes a l’equip, la inauguració s’ha hagut d’endarrerir.

Tot i això, l’espera ha valgut la pena. Aquest nou espai, situat al Polígon Industrial Francolí (carrer Pol. Ind. Francolí, 9, nau 1), a tocar del Zois Crossfit i ben aprop del Gros Mercat i el tarragona Padel Indoor, ofereix unes instal·lacions modernes i especialitzades per als amants de l’escalada en bloc, amb una superfície total de 600 m², dels quals 500 m² són escalables. El local ja apareix a Google Maps.

Un centre complet per als escaladors

Can Rock no només serà un rocòdrom. A més de la zona de búlder, disposarà d’un gimnàs completament equipat i de dues de les eines d’entrenament més avançades del món de l’escalada: la Kilter Board i la MoonBoard. Per completar l’experiència, l’espai també inclou un bar-cafeteria.

De moment, no hi haurà opcions d’escalada amb corda ni activitats a banda, però l’equip de Can Rock no descarta ampliar l'oferta amb entrenaments i activitats d'escalada de cara al futur.

El retorn de l’escalada a la ciutat

Amb l’obertura de Can Rock, Tarragona recupera un espai dedicat a l’escalada, un esport que havia quedat sense instal·lacions pròpies des del tancament d’altres rocòdroms al Polígon Riu Clar i al barri del Port.

L’equip de Can Rock ha anunciat que pròximament es compartiran més detalls sobre la inauguració a través del seu perfil d’Instagram, incloent tarifes, horaris i promocions especials per a l’obertura.