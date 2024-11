‘Més enllà del porno’, l’acte que posa el focus en les violències sexuals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona continua clamant contra la violència masclista. Un any més, amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, el consistori impulsa una programació que, sota el lema El meu cos no vol la teva opinió, ofereix diversos actes de conscienciació oberts a tota la ciutadania. Un dels actes més destacats és la jornada titulada Més enllà del porno; reconeixem les violències sexuals, que tindrà lloc al Palau Firal i de Congressos aquest dijous de 9.15 a 13.30 hores.

La jornada, moderada pel tècnic del Servei d’Atenció a Homes per la promoció de relacions sense violència (SAH) de l’Ajuntament de Tarragona, Lluc Pagés, comptarà amb diverses ponències. La primera ponència anirà a càrrec de l’experta en polítiques públiques i anàlisis de dades, Lourdes Muñoz, qui parlarà sobre la importància d’aportar dades reals a l’impacte de la violència envers les dones.

A continuació, serà el torn de la psicòloga experta en sexualitat i violència sexual, Vanessa Rodríguez, qui parlarà sobre la cultura de la violació i la importància de l’educació sexual. Finalment, el sociòleg especialitzat en gènere i masculinitat, Olmo Morales, explicarà com es construeix la subjectivitat masculina i per on es pot animar al canvi ètic en els homes.

«La pornografia sovint difon models de relacions de dominació i cosificació de les dones i normalitza comportaments que perpetuen rols desiguals. Hem de reflexionar sobre aquests missatges i construir una cultura basada en el respecte», va assegurar durant la presentació dels actes la consellera d’Igualtat, Cecilia Mangini. En el mateix sentit, va destacar que «és crucial que les dones puguin detectar conductes irrespectuoses normalitzades i que els agressors reconeguin els danys de les seves accions».

Per últim, la consellera va subratllar que «la violència masclista no és un problema privat, sinó un repte social que ens concerneix a tots i a totes. Amb motiu del 25 de novembre, però també cada dia de l’any, donem visibilitat a la gravetat de les violències masclistes i recordem que la lluita feminista és essencial per a una societat més justa».

Lectura del manifest

Un altre dels actes destacats arribarà el mateix 25 de novembre a les 12 hores amb la lectura del manifest davant de l’Ajuntament. Després de la lectura s’oferirà la performance Trio la Vida a càrrec d’Amaia Dorronsoro. Per altra banda, els dies 24, 25 i 26 de novembre, Igualtat desplegarà cinc carpes de Punt Lila, que s’instal·laran al Mercat de Bonavista, a les escoles Saavedra i El Serrallo i a l’escola Cèsar August i Cronista Sessé.