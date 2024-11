L’Ajuntament de Tarragona dona un ultimàtum a Pataquers per la brutícia a Sedassos

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona donarà un ultimàtum als Pataquers, la colla castellera de la Universitat Rovira i Virgili, per l’aspecte brut de la plaça dels Sedassos el passat divendres al matí. El consistori acusa la colla de la brossa generada, ja que el dijous van organitzar una diada a la plaça, però els castellers neguen ser-ne els responsables.

«Nosaltres teníem els permisos per a començar la diada a les 6 de la tarda del dijous i fins a les 9. Tenim fotografies de l’aspecte de la plaça a l’hora d’acabar i estava neta», explica Marc Vicente, cap de colla dels Pataquers. «No hi havia res organitzat després. No se’ns pot fer responsables de tot el que passi en aquella zona durant tota la nit», exposa Vicente.

Enuig del conseller

El divendres al matí, el conseller de Domini Públic, Nacho García, va respondre a la xarxa social X un tuit d’una veïna que es queixava de la situació de la plaça. «Això no pot ser. L’entitat que tenia autoritzat l’ús sabia perfectament que no es podia consumir ni menjar ni begudes, a més que havia de deixar net l’espai. Avui mateix hem iniciat l’expedient contra aquesta entitat per incompliment del permís», va expressar García.

Aquestes declaracions públiques no han agradat a la colla castellera. «Les relacions amb l’Ajuntament sempre han sigut correctes. Ens va sorprendre la forma de posar un tuit sense consultar amb nosaltres abans què havia passat. Creiem que no són les formes», diu Vicente.

Segons expliquen fonts municipals, l’Ajuntament farà un escrit, que encara no està clar si serà un expedient o simplement un avís, explicant el succeït i demanant a Pataquers que no torni a passar. «Si no, una pròxima vegada no se’ls hi donarà permís d’activitat des de Domini Públic», afegeixen des de la plaça de la Font. «És lamentable que la plaça quedi així. Però la responsabilitat no és de Pataquers», conclou el cap de colla.

La plaça dels Sedassos és un dels epicentres de l’oci nocturn a la ciutat, ja que hi ha diferents bars i discoteques a la zona. Els veïns dels carrers adjacents sovint es queixen del soroll que es genera els caps de setmana. «Va ser un dijous ple d’incivisme on no es podia ni dormir. El meu portal estava ple de menjar», explicava una veïna a les xarxes socials.