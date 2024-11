La Guàrdia Urbana de Tarragona estableix un canal de comunicació exclusiu per cada barri

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana establirà una nova figura en la seva organització com a cos policial: els referents de barri. Aquests agents seran el contacte directe i exclusiu del qual disposaran les entitats veïnals de cada barri. Les associacions tindran el telèfon d’aquests referents per a informar sobre incidències a la seva zona que no siguin urgents o d’emergència. En total, seran vuit comandaments i dos sergents que es repartiran els barris, tenint en consideració la dimensió de cada districte.

«És una figura esperada i necessària, que els veïns fa temps que reclamen. Demanem disculpes si ha trigat massa a arribar», va expressar Rubén Viñuales, alcalde i conseller de Seguretat en l’acte de presentació del projecte. L’objectiu del mecanisme és tenir una comunicació més fluida i directa entre els veïns i la policia, agilitzant el procés de denúncia d’alguna incidència o problema al barri. «En aquest camí, sovint, com menys intermediaris millor», va dir l’alcalde.

A part, una novetat del procediment serà que s’obrirà un expedient administratiu per cada causa comunicada. «Serà una nova forma de gestió, ja que volem ser més transparents i que tots els procediments es puguin seguir des de l’inici fins al final», va exposar Manuel Vázquez, cap de la Guàrdia Urbana.

Informació oberta

A aquests expedients també podran accedir el departament d’Alcaldia i les diferents conselleries, ja que les incidències poden anar més enllà de la seguretat i implicar altres àrees. «Es tracta de centralitzar la informació perquè no es perdi», va aclarir Viñuales.

La Guàrdia Urbana també posarà en marxa per primer cop les seves pròpies xarxes socials a Instagram i Facebook. «Tots volem conèixer amb nom i cognoms la nostra policia i viceversa. Que trepitgi el carrer. Tot això genera una relació de confiança», va apuntar l’alcalde.

Camí per córrer

El batlle va assenyalar que aquestes noves figures formen part de la reestructuració de la Guàrdia Urbana que s’està impulsant en aquest mandat municipal. «Som plenament conscients que encara queda molt per millorar i que ens queda un llarg recorregut», va reconèixer Viñuales. En aquest sentit, l’alcalde va realçar el projecte de la nova comissaria de proximitat, que compta amb una partida d’un milió d’euros en els pressupostos municipals de l’any vinent.

Un primer pas pels veïns

Pel que fa als veïns, la valoració del projecte va ser cauta. «És un primer pas i la idea és bona. Ara, es tracta de treure-li el màxim profit», va exposar Alfonso López, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona. El president confia que es puguin tractar les inquietuds en l’àmbit de l’incivisme i la inseguretat que assegura que hi ha entre els veïns. «La policia de proximitat és una reclamació de fa molts anys. La gent vol veure els agents passar pel seu barri. Això tranquil·litza», va sentenciar López.