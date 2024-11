Gir de 180 graus al sector de la construcció a Tarragona: la falta de relleu generacional frena noves obres d’edificis

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La paperassa i la falta d'un relleu generacional a la construcció frenen l’ampliació del parc d'habitatges, segons denuncia el sector de la construcció. El president de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE), Xavier Vilajoana, diu en una entrevista a l’ACN que de mitjana es triguen uns tres anys entre l'obtenció de la llicència d'obres i l’entrada dels residents a les seves noves llars.

Alhora, també veu dificultats per «arrossegar la mà d'obra jove». De fet, un estudi apunta que dos de cada deu treballadors tenen més de 55 anys, i una constructora admet que ha hagut de «renunciar a alguna obra». El dinamisme del sector s'ha frenat en l’última dècada, en què s'ha construït una desena part del que es feia abans de la crisi de 2008.

Les dades del nombre de llars edificades cada any publicades per la secretaria d’Habitatge mostren la caiguda dràstica de construccions, i també el repunt dels últims anys. Durant els anys 90 del segle passat, el nombre d’habitatges inaugurats va ser de 406.636, una xifra que la dècada següent es va elevar fins als 631.758.

Quan la bombolla immobiliària va esclatar, el sector es va desplomar i la dècada passada només es van acabar 88.020 cases i pisos. Entre el 2021 i el 2023 s’han sumat 40.214 més, gairebé la meitat que en tota la dècada anterior. L'auge de la bombolla va coincidir amb una crescuda de la població del país, però mentre que els residents a Catalunya han continuat pujant, la tendència del ritme de construcció ha estat inversament proporcional des del 2008.

El temps que passa entre la sol·licitud de la llicència de construcció en un sòl d'un municipi i l'entrada a viure dels inquilins, segons Vilajoana, és d'uns tres anys. Uns càlculs que divideix en uns vuit mesos inicials per obtenir el permís, entre 18 i 20 mesos d'obres i el període de «postconstrucció», que pronostica que s'allarga al voltant de cinc mesos. Per això, diu que «tot el que sigui escurçar aquests terminis, benvingut sigui», en referència al que va anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, per agilitzar els tràmits a la meitat.

Relleu generacional

Un estudi de l'associació i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) sobre l'evolució de la promoció i construcció residencial destaca que dos de cada deu treballadors d'aquest sector tenien més de 55 anys el 2022. A la vegada, indica que la ràtio de menors de 30 anys va passar del 12,4% el 2012 al 9,2% el 2022. L'anàlisi també apunta que la crisi del sector del 2008 va provocar que els assalariats joves es traslladessin a altres ocupacions com ara l'hostaleria i alerta que aquesta tendència no s'ha revertit.

El president de l'APCE, Xavier Vilajoana, considera que «la industrialització pot ajudar» en la manca de relleu generacional al sector, però puntualitza que «la construcció de tota la vida seguirà tenint un pes molt important» i que, per tant, cal mà d’obra.

Per atraure més jovent, Vilajoana suggereix rebaixar l'edat de les pràctiques dels 18 als 16 anys en l'FP Dual. Una visió que comparteix el director general de la constructora Garcia Riera, amb seu a Vila-seca (Tarragonès), Xavier Garcia, que avisa que als 18 «quasi es fa tard» per atraure aquest jovent a la construcció.

Garcia remarca que les obres són els seus «centres de treball» i defensa que no són igual que fa 20 o 30 anys. En aquest sentit, aposta per «modernitzar la imatge» del sector i remarca que això passa per «potenciar la formació». Especialment, puntualitza, «cal incidir en la prevenció per fer la professió més segura», perquè la gent vincula l’ofici a una imatge de certa «accidentalitat».

El director general de la constructora tarragonina confirma que la bombolla immobiliària va provocar que «molta gent migrés cap altres sectors» com ara l'automoció i els serveis. Una mà d’obra que «ara ja no torna». Per això, Garcia insisteix en «fer més atractiu el sector» i suggereix, per exemple, la «millora de la flexibilitat horària». De fet, les constructores també busquen «incorporar la dona», perquè s'està «escapant totalment el talent femení».

Tot i així, els promotors també admeten que actualment «no hi ha els ritmes de producció, ni de construcció ni de volum necessaris» per reclutar més mà d’obra. El president de la institució confia que «quan s'hagin de necessitar, es trobaran» els paletes, i diu que «l'administració pot facilitar certes coses». Per exemple, entre algunes mesures, proposa «la regulació d'immigrants que vulguin treballar» en aquest àmbit.