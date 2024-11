Dos veïns retenen un home que havia intentat robar en un habitatge a la zona de Boscos

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

L'actuació ciutadana va permetre que els Mossos d'Esquadra detinguessin dilluns la tarda un home que havia intentat accedir a un habitatge situat a la zona de Boscos de Tarragona. Els fets van passar ahir cap a les 19 hores, quan els veïns van veure com un individu intentava entrar a una de les cases del barri.

A través del xat veïnal, els veïns es van avisar dels fets. El presumpte lladre al veure's descobert va iniciar una fugida amb patinet. Moment en que dos veïns no van dubtar en perseguir l'autor en cotxe i alertar a les autoritats. L'home anava acompanyat per dos individus més que també es desplaçaven en patinet. Tots ells anaven amb les cares cobertes per dificultar la seva identificació.

Els veïns van aconseguir retenir al presumpte lladre fins que va arribar la patrulla de Mossos d'Esquadra, mentre que els altres dos van aconseguir fugir. La detenció es va produir a la zona del Mirador de Cala Romana. Els veïns sospiten que es tracta dels mateixos lladres que han estat robant per la zona en els últims dies.