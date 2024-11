La Brigada Municipal repara més d’una vintena de fonts públiques de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Brigada Municipal realitza des d’aquest dimarts 19 de novembre diferents treballs de reparació en 23 fonts públiques de la ciutat de Tarragona. Entre les tasques que s’estan duent a terme es troben la neteja i higienització de les peces, eliminant totes les restes de brutícia, greixos, pols i pintura deteriorada del suport.

Un cop fet això, el personal tècnic de la Brigada treballa en les parts rovellades de les fonts i apliquen el tractament anticorrosiu així com preparen la superfície metàl·lica, per procedir posteriorment al seu repintat. Finalment, s’aplica a les fonts de manera manual la pintura antioxidant per, posteriorment netejar i polir les aixetes de llautó.

El conseller d’Espai Públic de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha posat en valor «la dignificació tan necessària de les fonts municipals. Amb aquesta actuació arrangem i donem vida a peces emblemàtiques de la nostra ciutat».

Les fonts en les quals es treballa són les ubicades al carrer Peixateries Velles, plaça de la Font, plaça del Fòrum, Rambla Nova (davant carrer Fortuny), Rambla Nova (cantonada carrer Enginyer Cabestany), Rambla Nova (cantonada carrer Adrià), Passeig de les Palmeres, avinguda Catalunya, carrer Comerç, carrer Rebolledo, plaça de la Mitja Lluna, Anselm Clavé, Ermita de la Salut, Cala Romana, carrer Tortosa, Torreforta (2), Plaça Constitució de Bonavista, carrer Vuit de Bonavista, Icomar, avinguda Lluís Companys (2), carrer Cèsar August i plaça Corsini.

Es preveu que els treballs de reparació a les diferents fonts públiques acabin abans de finalitzar l’any. El cost de la intervenció és de 24.030,60 euros IVA inclòs.