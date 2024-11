Adjudiquen la direcció de les obres de l’Hospital Joan XXIII per 2,1 MEUR

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya ja ha adjudicat la direcció de les obres de transformació de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Concretament, Infraestructures, l’òrgan del Govern, ha adjudicat els treballs a AT3 Oller-Peña el contracte per 2.141.086 euros, amb IVA. El contracte té una durada de 40 mesos.

D’aquesta forma, la Generalitat fa un pas més a l’hora d’impulsar la renovació de l’hospital tarragoní. L’execució de les obres, que té un valor de més de 200 milions d’euros, encara no s’ha adjudicat. Al concurs públic s’hi han presentat grans constructores a nivell estatal i la seva adjudicació s’espera en les pròximes setmanes. L’objecte de contracte contempla l’execució de les instal·lacions del nou edifici hospitalari, que serà de 75.883,50 metres quadrats, on la major part es destinarà a l’hospitalització, però també s’hi ubicaran els serveis assistencials. L’edifici s’articularà a través d’un hall lineal on confluiran els accessos on s’ubicaran, a l’est, els serveis ambulatoris i, a l’oest, el CORE on es desenvoluparà l’activitat d’alta tecnologia.

Lleuger retard

En primera instància, els treballs s’esperava que poguessin començar aquest desembre. Tot i això, tot apunta que serà l’any vinent quan realment començaran les obres al Parc Francolí.