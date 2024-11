La 24a Fira de l'Oli se celebrarà els dies 29 i 30 de novembre a la plaça Corsini

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La 24a edició de la Fira de l’Oli nou DOP Siurana se celebrarà a Tarragona els propers dies 29 i 30 de novembre. La plaça Corsini acollirà un any més una de les cites gastronòmiques més icòniques del calendari anual a la ciutat, organitzada pel Consell Regulador de la DOP Siurana, Grup Unió i Mercats de Tarragona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i el Gremi de Pagesos de St. Llorenç i St. Isidre.

Enguany, un total de tretze cooperatives de les comarques del Tarragonès, Baix Camp, Priorat, Ribera d’Ebre i Baix Penedès oferiran les seves propostes d’oli nou.

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament, Montse Adan, ha subratllat que «un any més, la ciutat acull una nova edició de la Fira de l’Oli, una de les fires gastronòmiques sens dubtes més tradicionals i consolidades de la ciutat. L’oli és tradició, història i territori i estem segurs que la ciutadania de Tarragona i voltants s’aplegarà massivament a visitar la fira els dies 29 i 30 de novembre».

Activitats per a tots els públics

La Fira comptarà amb noves activitats com el 1r concurs d’allioli, i també amb actes tradicionals com el sorteig d’El teu per en oli, que per sisè any sortejarà 5, 10, 15, 20 litres d’oli. Els paradistes del Mercat Central de Tarragona repartiran les butlletes de participació al sorteig, que caldrà omplir i dipositar a la urna del mateix mercat abans del dia 30 de novembre. El nom de la persona afortunada es desvetllarà en directe a la fira el mateix dia 30 de novembre a les 17.30h de la tarda.

D’altra banda, el tradicional vermut solidari de la Fira de l’Oli serà en benefici del Gran Recapte del Banc d’aliments. L’activitat compta amb la col·laboració del Gremi de Pagesos de St. Llorenç i St. Isidre, i de les cooperatives que proporcionen els vermuts Unió- OR del Camp i Montebrione.

Per últim, també destaca la iniciativa Tast control, una aplicació molt senzilla per a valorar els atributs bons: afruitat, amarg o picant dels diferents olis que es vagin tastant, a través del mòbil, i que permetrà tenir els diferents resultats guardats. Entre els participants se sortejaran tres lots d’oli.

La 24a Fira de l’Oli estarà oberta el divendres 29 de novembre d’11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 21.00 h, i el dissabte 30 de novembre de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. La seva inauguració tindrà lloc el divendres 29 de novembre a les 18.05 h a plaça Corsini.