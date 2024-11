Sofia Marcos i Llorenç Viña: «Hi ha molt joves que es queden fora dels circuits de formació»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Què fa un referent d’ocupació juvenil?

Ll.V.: «Nosaltres els intentem assessorar a través de tota la formació ocupacional que existeix. Hi ha alternatives que potser a vegades són desconegudes. Hi ha ofertes formatives mitjançant el SOC i que duen a terme moltes entitats a Tarragona».

Anar més enllà del circuit formatiu estàndard?

S.F.: «Totalment, perquè a l’FP pot haver-hi cursos, però arriba un topall i molta gent es queda fora. Tots aquests canals de formació reglada són molt coneguts. Tothom els coneix. Però hi ha molta formació professionalitzadora, amb certificats, que pot oferir una sortida laboral».

Quan arriba un jove a l’oficina quin és el procediment?

S.F.: «Nosaltres treballem amb joves d’entre 16 i 29 anys que no estiguin treballant ni estudiant. De forma individual amb ells fem un pla de treball i el que aconseguim és que els joves compleixin els seus objectius, ja siguin de formació o de treball. Per aquí ja hi han passat una vuitantena de persones».

Ll.V.: «Anem fent un seguiment. Fem una primera entrevista com d’acollida i a partir d’allí avancem. Sobretot els ajudem a fer els currículums, perquè no acaben d’estar ben acabats. I els apuntem a diverses bosses de treball. De vegades també practiquem entrevistes de treball perquè en molts casos són les primeres que fan a la seva vida».

L’Oficina Jove es va reforçar l’estiu passat amb la seva incorporació. S’han trobat el que s’esperaven?

S.F.: «Hi ha hagut molta demanda i no hem parat d’atendre joves de perfils molt diferents. Alguns que tenen una formació i que el que volen és buscar un treball relacionat amb els seus estudis. Però també joves que es van quedar fora de les places de Formació Professional».

Milers d’estudiants es van quedar sense plaça.

Ll.V.: «Sí. Vam notar un repunt de consultes molt important a l’oficina. Molts joves es van quedar com ‘ara què faig?’».

Què creuen que hauria de canviar al sistema educatiu?

Ll.V.: «Manquen places perquè ens arriben joves que s’han inscrit en diferents opcions i segueixen quedant fora. Any rere any. I no tenien notes altíssimes, però tampoc dolentes».

S.F.: «De cara als pròxims anys els mecanismes de selecció potser també haurien de canviar. Als que es queden fora no els pots garantir que l’any que ve entraran i això genera que molts joves es quedin fora dels circuits de formació. Són persones que segurament no encaixen en el sistema troncal de formació que tots coneixem».

Quin és el perfil dels joves que arriben a l’oficina?

Ll.V.: «És bastant heterogeni. És cert que hem tingut molts joves que han migrat sols i que es troben al territori amb moltes dificultats. Els intentem ajudar sobretot en l’idioma, perquè és el primer pas».

Algun sector predomina?

S.F.: «Molts no han tingut una experiència laboral prèvia i estan molt oberts a totes les opcions. És evident que estem en una zona amb molt de turisme on el sector serveis és molt important i té sortides. Tot el que és treball de cara al públic. Potser no és el que més demanen els joves, però és on més acaben anant».

Entenc que la relació va més enllà del professional.

S.F.: «T’expliquen els seus problemes i és una relació molt estreta. Fem molt d’escolta. Per a millorar les seves capacitats, hem de saber quina és la base i la seva realitat. Hi ha joves que s’impliquen més i altres menys. El més important és que saben que poden venir a l’oficina quan ho necessitin».

Ll.V.: «S’ha notat un canvi. Hi ha molt boca-orella i cada cop més joves venen a preguntar. És un servei necessari i crec que s’ha percebut així».