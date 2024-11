Cau un 40% la presència de plagues de paneroles i rates al clavegueram de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els avisos per presència de plagues al clavegueram s’ha reduït un 40% en els darrers quatre anys, segons Ematsa. Fins a l’octubre del 2024, l'empresa municipal ha rebut 260 avisos de la ciutadania per presència de paneroles o rates. D’aquests avisos, en surten tractaments correctius que s’activen en un màxim de 48 hores un cop rebuts.

La tendència a la baixa en el control de plagues d’Ematsa, tal com ha assenyalat el president de la companyia i alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, s’explica per l’enfocament preventiu «en lloc de reaccionar a les plagues un cop ja són un problema, es treballa per anticipar-se i evitar la seva proliferació des del principi».

Ematsa duu a terme el control de plagues al clavegueram des de l’any 2013. La gestió de la companyia d’aigües es va iniciar amb els tractaments correctius que s’activaven a partir dels avisos i va introduir els tractaments preventius, a partir de l’anàlisi de les dades recollides. Així, es va passar d’una gestió reactiva a una preventiva. El president d’Ematsa ha destacat l’encert en integrar la gestió i el control de plagues dins l’empresa encarregada del cicle urbà de l’aigua, «el temps ha demostrat que aquesta manera de treballar la incidència de plagues té tot el sentit i està donant bons resultats».

En els darrers deu anys l’activitat en el control de plagues s’ha multiplicat per 14,5. Així l’any 2013, es va tancar amb un total de 7.885 tractaments i l’any 2023 la xifra es va situar en 114.295. La tasca es duu a terme a la totalitat de la xarxa a través dels pous. En 6.789 pous es fa desinsectació i en 1.898, a més d’insectes, també es fan tractaments de desratització. La companyia també desinsecta 1.603 embornals així com 267 reixes de la xarxa que suposen un total de 2.722 metres.

De la prevenció a la sectorització

En els darrers anys, s’ha apostat per sectoritzar la xarxa de clavegueram en 11 zones, que es corresponen a sectors funcionals, i s’ha analitzat la incidència en cadascuna d’aquestes zones. Aquesta classificació, que es revisa i actualitza cada any, estableix diferents periodicitats de tractaments preventius durant l’any.

Els tractaments de paneroles s’apliquen dos cops a l’any i, els mesos previs a l’estiu, es duu a terme un tractament addicional. Pel que fa als rosegadors, es fan tractaments tres cops a l’any amb canvis quadrimestrals dels raticides per evitar el desenvolupament de resistència als productes utilitzats.

Innovació tecnològica pròpia

Juntament a la sectorització, s’han millorat els mètodes d’aplicació dels tractaments desenvolupant eines pròpies creades a partir de les necessitats detectades pel mateix equip tècnic d’Ematsa. Ara mateix, la companyia d’aigües disposa de dos aparells completament creats per l’equip encarregat de la gestió de plagues i un espai habilitat com a banc de proves per testejar equips i tractaments.

Així, disposa d’un robot aplicador de biocida, que es controla de manera remota, per aplicar els productes de tractament en aquells punts dels col·lectors de difícil accés. Es tracta d’una evolució del robot amb càmera d’inspecció del clavegueram al qual s’ha incorporat un polvoritzador per aplicar el tractament en les juntes de col·lectors.

També ha desenvolupat un polvoritzador d’alta pressió acoblat a un llança telescòpica que facilita arribar a tots els trams de la xarxa des dels pous dels col·lectors. El nou equip, desenvolupat íntegrament a Ematsa, ha estat creat per adaptar-se a les diferents mides i sistemes d'accés dels col·lectors. Així, compta amb una sortida d'aire amb compressor per a poder tractar fins a 20 m, un colze per a poder fixar la llança i evitar la reculada provocada per la potència de sortida en la polvorització i el braç telescòpic permet arribar fins als 3 m de longitud.

En aquest sentit, l’inici del pla de millora de la xarxa de clavegueram amb el sistema de mànega contínua també permetrà reduir els focus de creixement, ja que la renovació dels col·lectors elimina juntes i rugositats.

Avisos de la ciutadania

La ciutadania té dos mecanismes per avisar de la presència de rates, paneroles o mosquits al clavegueram: Telèfon Verd municipal (977 29 62 22) i el telèfon de 24h d’Ematsa (900 20 33 29).

La informació sobre les zones on s’actua i el calendari anual dels tractaments està disponible a la pàgina web de la companyia.