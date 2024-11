Una nova edició del Fòrum Vinarium omple la Part Alta de vi, música i solidaritat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana s’ha celebrat la setena edició del Fòrum Vinarium a Tarragona. L’esdeveniment ha comptat amb tastos de vins locals i internacionals, així com amb actuacions musicals. A banda, el Fòrum va comptar amb la participació de cellers locals i novetats com vins procedents de Jerez, oferint una experiència ampliada per als amants del vi, que van omplir la plaça del Fòrum.

Durant la fira també es van recaptar fons per al Centre Ocupacional SOLC, que podrà adquirir nou mobiliari per millorar els seus espais. L’esdeveniment s’ha consolidat com una cita destacada en el calendari d’oci i de gastronomia a la ciutat.