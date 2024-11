L’Ajuntament de Tarragona descarta implantar una comissaria a la Part Baixa, que costaria més de 700.000 euros

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

«Implantar una Oficina de Recepció de Denúncies (ORD) fixa al barri del Port, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, és pràcticament inviable pel que fa a recursos humans i econòmics».

Aquesta és la conclusió de l’informe elaborat per la Guàrdia Urbana, que ha estudiat la viabilitat d’instal·lar una comissaria de proximitat a la Part Baixa. Una de les principals raons per descartar aquesta iniciativa és el seu cost, ja que superaria els 700.000 euros.

Aquesta va ser una demanda dels veïns del barri, en especial del carrer Orosi, per posar fi a la inseguretat i l’incivisme de la zona. El passat mes de setembre, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, explicava que el govern municipal estava valorant la proposta i que s’havia encarregat un estudi a la Guàrdia Urbana per analitzar «la idoneïtat, la ubicació, el cost i el personal necessari».

L’informe de la policia local considera que l’obertura d’aquesta comissaria fixa, que actuaria com a Oficina de Recepció de Denúncies, seria «una molt bona iniciativa per tal de millorar la protecció dels drets dels ciutadans», ja que seria un «punt centralitzat» on les persones podrien denunciar tant delictes, com altres inquietuds del barri «de forma segura i confidencial».

Així, reconeixen que ajudaria a incrementar la confiança dels ciutadans en la Guàrdia Urbana i l’Ajuntament, es reduiria la sensació d’inseguretat al barri del Port i baixarien les incidències a causa d’una major presència policial, entre altres. A més, el pati del Palau Firal seria «adequada», a tocar de la plaça de la Pedrera, el carrer Orosi i l’estació de trens de Tarragona.

En contraposició, la implantació d’aquesta comissaria suposaria una gran inversió a nivell econòmic i humà. Segons les previsions de la Guàrdia Urbana, «el cost seria de més de 700.000 euros», incloent-hi el sou de la plantilla.

A més, assenyalen en l’informe, cal tenir en compte els recursos humans que disposa el cos. «Per al bon funcionament d’aquesta nova unitat, caldria un equip inicial compost per un caporal i quatre agents en torns de matí i tarda», s’indica en el document.

«A tot plegat, s’hi hauria d’afegir la planificació de convocatòries d’agents, així com l’assignació de partides pressupostàries adients, amb una planificació de l’abast, el temps i els costos adequats per a satisfer les necessitats per a la posada en marxa de la nova Oficina de Recepció de Denúncies», s’assegura en l’informe.

Per tots aquests motius, el govern municipal ha descartat la instal·lació d’una comissaria que seria «una solució a mitjà o llarg termini perquè caldria un augment de la plantilla i una gran inversió».

Solució alternativa

La Guàrdia Urbana també apunta en el seu estudi que ubicar només un dispositiu fix a la Part Baixa pot suposar «un greuge cap a altres barris de la ciutat que es podrien sentir menystinguts».

En aquest sentit, la policia local proposa una solució alternativa: implantar una Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) mòbil. S’activarien diferents furgonetes que, de forma planificada, es desplegarien pels barris de Tarragona.

Es considera que «és més viable, tant pel que fa als recursos humans com econòmics» i «permetria ubicar-la en espais estratègics de la ciutat». L’informe apunta que podria entrar en funcionament el 2025 i suposaria una solució a curt termini per guanyar «eficàcia i eficiència» com a «servei de proximitat».

Així es vol donar resposta a les demandes dels veïns de la Part Baixa, que no en tenen prou amb el pla d’acció impulsat per la Guàrdia Urbana els darrers mesos per reduir les conductes incíviques i els fets delictius. Els residents del barri volen més mesures per deixar de sentir inseguretat.