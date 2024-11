L’Ajuntament de Tarragona busca alternatives per finançar la rehabilitació i museïtzació del Pretori i el Circ

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona busca vies alternatives de finançament per rehabilitar i museïtzar el conjunt del Pretori i el Circ romà, després que el projecte hagi quedat fora dels fons Next Generation.

El maig del 2023, l’Ajuntament va sol·licitar una subvenció de tres milions d’euros a través de la convocatòria —impulsada pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo— per a la millora de la competitivitat i la dinamització del patrimoni històric amb ús turístic.

El Govern central va emetre la seva proposta de resolució el passat 5 de juliol. El projecte del Pretori-Circ no es trobava entre les 92 propostes que es beneficiaran d’aquest programa d’ajuts. I és que la puntuació obtinguda pel consistori tarragoní (29,50 punts sobre 100) no va ser suficient per estar entre els seleccionats. De fet, no es va assolir la puntuació mínima requerida (50).

El cert és que Tarragona tenia molta competència. El ministeri ha acabat descartant fins a 658 projectes d’arreu de l’Estat. Aquest no és el primer cop que l’Ajuntament demana una subvenció Next Generation i no l’obté.

L’any passat, no va aconseguir els més de 3,2 milions d’euros que va sol·licitar per a reformar el Banc d’Espanya i convertir-lo en el Banc de la Ciència i el Coneixement. Aquests diners havien de servir per finançar part dels 7 milions d’euros d’inversió que suposava l’actuació.

Aquesta intervenció ha quedat paralitzada, ja que l’Ajuntament no té capacitat financera suficient per tirar endavant un projecte que està en l’aire. La situació del conjunt del Pretori i el Circ no és la mateixa. «Anirem tirant endavant petits projectes amb finançament propi i amb subvencions que anirem demanant a la Generalitat de Catalunya», apunta el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre.

En aquest sentit, l’edil reconeix que «trigarem una mica més a completar tot el projecte, que és enorme, però, com a mínim, no el deixem aturat». Entre altres, l’Ajuntament vol recuperar la volta llarga del Circ i millorar l’accessibilitat del Pretori.

Actuacions per al 2025

En els pressupostos del 2025, s’ha reservat una partida de 50.000 euros que servirà per a substituir l’ascensor actual per un d’elèctric. És un canvi necessari, ja que molts visitants en volen fer ús i s’avaria de forma freqüent.

Aquesta era una de les moltes actuacions previstes en el projecte que havia presentat l’Ajuntament a la convocatòria de l’Estat per obtenir fons Next Generation. També es plantejaven altres accions per millorar l’accessibilitat de l’espai patrimonial. «Hem demanat una subvenció a la Generalitat per salvar les escales entre el Circ i el Pretori», apuntava el conseller García Latorre.

El principal objectiu de l’Ajuntament és museïtzar els dos monuments més visitats de la ciutat amb la implantació d’eines digitals que facilitin l’accés a la informació i millorin l’experiència dels visitants.

Quan l’anterior govern va plantejar aquest projecte, ho va fer amb la voluntat que la Torre del Pretori es convertís en la seu permanent del Museu d’Història de Tarragona (MHT). L’actual executiu, però, vol que aquesta s’instal·li a Ca l’Agapito.

Gran part dels 3 milions d’euros que es van demanar s’havien de destinar a la museïtzació d’aquest conjunt patrimonial per explicar els diferents períodes històrics de la ciutat. De moment, la idea és tirar endavant petits projectes mentre amb fons municipals mentre es busquen altres fons de finançament.