El govern municipal de Tarragona no ampliarà el carril bici de Pere Martell fins al carrer Reial

Imatge d'arxiu dels treballs a l'asfaltat del carrer Pere Martell, on el carril bici es va inaugurar l'estiu del 2021

El govern municipal de Tarragona descarta definitivament ampliar el carril bici al carrer Pere Martell. El consistori executarà l’any vinent una inversió de cent mil euros per a asfaltar la zona pendent del projecte, fins al carrer Reial. D’aquesta forma, l’executiu de Rubén Viñuales tira enrere el projecte que es va iniciar en l’anterior mandat de Pau Ricomà.

El carril bici a Pere Martell, que arriba fins a l’avinguda Ramón y Cajal, es va inaugurar l’estiu de 2021 aprofitant l’asfaltatge del carrer. Havia de ser la primera fase del projecte, però les crítiques de veïns i comerciants van deixar en stand by la segona fase, que connectava amb el Serrallo.

La situació no va canviar i després de les eleccions municipals va continuar igual. Enguany, un grup de veïns del carrer van presentar centenars de firmes a l’Ajuntament demanant l’eliminació del carril bici actual. Una mesura que el consistori està meditant.

Però el govern municipal sí que té clar que no s’ampliarà. Una situació que ja es va viure l’any passat amb altres projectes heretats de l’anterior mandat. És el cas de l’avinguda Andorra i l’avinguda Prat de la Riba, en el tram entre la plaça de Ponent i l’avinguda Ramón y Cajal. Aquí, les intervencions de renovació d’asfaltat incloïen la incorporació d’un carril bici el 2023.

Canvi de visió

Però l’executiu socialista va decidir no tirar el projecte endavant, fins no tenir el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible aprovat. Fins a enguany, quan l’Ajuntament ha assegurat que els carrils bici a les avingudes de Prat de la Riba i Andorra van endavant.

Com també va endavant el carril bici a la zona marítima, que es continua construint a la zona del Fortí de la Reina. La via per a bicicletes unirà el passeig del Miracle amb la platja de la Savinosa.

A part, el carril bici de la zona de Llevant, que anirà a càrrec del Ministeri de Transports, també ha patit modificacions recentment. L’Estat ha decidit retallar el recorregut, que havia de passar per Ferran, i que finalment acabarà a la Móra. Una vegada finalitzades les obres, els trams de l’N-340 afectats se cediran a l’Ajuntament.