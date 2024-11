Eudald Carbonell: «Som una espècie imbècil que viu en zones inundables»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'arqueòleg Eudald Carbonell considera que la gestió política és un dels motius que portarà l'espècie humana al fracàs i subratlla que els efectes catastròfics de la DANA al País Valencià en són un exemple. «Som una espècie imbècil que viu en zones inundables», ha criticat en una entrevista a l'ACN, atribuint-ho a la gestió «horrorosa» que s'està fent del planeta.

«Els humans elegim els líders més imbècils i així no pot prosperar l'espècie», ha dit. Per això creu que aquesta figura hauria de desaparèixer i la societat s'hauria d'organitzar col·lectivament, «dirigits pels millors». «A València s'ha evidenciat que els líders no serveixen per a res» i «que és el poble qui salva el poble», ha dit l'autor del llibre De la caverna al cosmos.

El passat setembre, i després de jubilar-se, Carbonell publicava el seu darrer llibre anomenat De la caverna al cosmos. Nous horitzons per a l'espècie humana. Una obra que va néixer ara fa quatre anys motivada per la preocupació del paleontòleg envers l'espècie humana i el futur d'aquesta. L'autor té clar que «l'espècie col·lapsarà» i que «la revolució científico-tecnològica ens portarà a la transhumanitat i, amb la seva socialització, a la posthumanitat». Tot i que «deixarem de ser humans», aquest canvi permetrà «la continuïtat de l'espècie». «És una distopia», ha subratllat l'arqueòleg, qui planteja que «només deshumanitzant-nos, ens adaptarem».

Per escriure'l, Carbonell s'ha basat en l'experiència que té després d'estudiar, durant més de 45 anys, l'ésser humà. «No faig res més que moure'l del seu espai-temps», ha afegit l'autor, qui ha explicat que malgrat no tenir una bola de vidre té «un plantejament de fons del coneixement de l'espècie que li permet projectar-la». En aquest sentit, ha apuntat que és un llibre que impactarà en el lector, ja que esdevé una novel·la històrica que barreja «intuïció, ciència-ficció, coneixement i ciència».

«El lideratge és un fracàs»

Entre altres temes, en el llibre, Carbonell reflexiona sobre el paper del lideratge. «El lideratge ferm és el pitjor que ens pot passar», ha criticat l'arqueòleg, qui considera que s'ha de substituir per la «coordinació i la direcció col·lectiva». Segons Carbonell, s'ha de fomentar la individualitat col·lectiva i no col·lectivitzar la gent. «L'exèrcit del ramat no funciona», ha criticat.

«És evident que la gestió dels líders ens porta cap al fracàs», ha apuntat el catedràtic, qui creu que ja és tard per canviar l'esdevenir de l'espècie. En aquest sentit, ha apuntat la catàstrofe viscuda al País Valencià com a exemple que «els polítics no serveixen per a res». Tot i això, ha defensat que «políticament hem de coexistir» i que, per tant, «l'organització i la coordinació són molt importants». Ara bé, «dirigits pels millors» i no per líders.

Canvi climàtic i responsabilitat

Relacionat amb la DANA, ha afegit que «canvis climàtics n'hi ha hagut sempre», però que la petjada de l'home ha canviat i ha accelerat la tendència. «La gestió del planeta ha estat horrorosa», ha dit Carbonell, qui considera que els humans «som una espècie imbècil que fa coses imbècils com viure en zones inundables». «L'energia que hem desencadenat al pujar dos graus la temperatura del planeta genera catàstrofes i, si construïm en llocs on no s'ha de construir, passa el que passa», ha dit.

Per això considera que, tot plegat, «és culpa i responsabilitat només dels humans, no del canvi climàtic», sobretot, per escollir els líders «més imbècils». En la mateixa línia, ha exposat la reelecció de Donald Trump, com a president dels Estats Units. «Un món governat per les notícies falses, pel nacionalisme i per la manca de ciència, és un món on manca el progrés», ha lamentat Carbonell, qui avisa que «les conseqüències les veurem aviat».

Docent orgullós

«Ho hem fet molt malament», ha conclòs Carbonell, qui defensa que els humans hem evolucionat molt pel que fa a intel·ligència, però poc en termes de consciència. En aquesta línia, i preguntat sobre la seva jubilació, l'arqueòleg ha detallat que es retira de l’àmbit del coneixement, però no del pensament. «La nostra espècie necessita molt pensament, que en té poc, a diferència del coneixement, que en té molt», ha dit.

Finalment, i preguntat sobre la seva experiència professional, Carbonell ha puntualitzat que haver format milers de persones és el que el fa sentir més orgullós. «Els meus deixebles i alumnes repartits pel món és l'orgull més gran que tinc», ha afirmat l'arqueòleg. «La meva tasca d'educador social, cultural i científic ha estat, possiblement, el més important de la meva vida», ha destacat.