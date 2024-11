Es constitueix la taula de governança del bosc de la Marquesa de Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dilluns s'ha constituït la taula de governança de l'espai natural del bosc de la Marquesa. El nou òrgan està coordinat per la Direcció General de Polítiques Ambiental i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu principal de la taula és el seguiment del projecte de protecció de l'espai i de millora i conservació presentat per la Fundació Bosc de la Marquesa i que ha rebut finançament per part de la Generalitat de Catalunya per als següents quatre anys.

La propera reunió de la taula de governança del projecte del Bosc de la Marquesa tractarà algunes de les principals propostes d'actuació que es preveuen fer referents a millores d'accessos, senyalització i educació ambiental, entre d'altres.