Una associació demana fotos per quantificar danys de la DANA en el patrimoni a Tarragona

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació Amigues i Amics de la UNESCO Tarragona està demanant fotografies als ciutadans per documentar i quantificar els danys que el recent pas de la DANA ha causat en el patrimoni del Camp de Tarragona, tant en cases particulars, arxius, espais urbans o construccions patrimonials, expliquen a EFE responsables d’aquesta entitat.

«Ens preocupa que molts dels desperfectes no siguin prou coneguts o valorats, pel que és essencial fotografiar-los per buscar solucions», explica Anna Saballs, membre de la junta d’aquesta associació que forma part de la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU).

«Creiem que les pluges i inundacions han causat més danys del que es comparteix en els mitjans. Hi ha molts casos que podrien estar passant desapercebuts, especialment en zones poc accessibles. Per això volem complementar aquesta manca de visibilitat amb una acció divulgativa i col·laborativa», afegeix Saballs.

Una vegada recopilades les fotos i la informació, l’associació assegura que contactarà amb les administracions locals i de protecció del patrimoni perquè prenguin mesures. «Som conscients que la part econòmica és sovint el punt de discòrdia, però amb una bona gestió administrativa i una investigació de fons adequada, petites intervencions de consolidació no haurien de suposar un problema», diu Saballs.

Segons l’entitat, «les campanyes de donacions només funcionen quan el patrimoni afectat té un valor reconegut per a la gent local, ningú no donarà per un patrimoni que no sent com a propi, per això és imprescindible fer-ne un treball previ de divulgació per despertar aquest sentiment de pertinença».

L’associació Amigues i Amics de la UNESCO, que no té ànim de lucre, persegueix els mateixos objectius que aquesta organització mundial: defensar el patrimoni cultural i natural, fomentar la seva conservació i donar-li valor perquè pugui ser transmès a les futures generacions. Aquells que vulguin enviar-li fotos amb patrimoni afectat per la DANA poden fer-ho a través del correu electrònic unescotarragona@gmail.com i de les seves xarxes socials (@unescotarragona).