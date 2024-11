El Síndic de Greuges constata la urgència i la «incertesa» del nou Fòrum Judicial de Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El Síndic de Greuges va visitar ahir Tarragona i va constatar la «urgència» i la «incertesa» que genera la construcció del Fòrum Judicial a la ciutat. L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAC) va portar el retard de les obres a l’ens públic, que elaborarà un informe en les pròximes setmanes.

«Hem pogut copsar la necessitat urgentíssima de construir el Fòrum Judicial, una reivindicació de la ciutat des de fa molts anys», va expressar Jaume Saura, adjunt general a la síndica de greuges de Catalunya. Segons va explicar el Govern de la Generalitat, està previst que els treballs es licitin el març de l’any vinent.

«Ho veiem amb incertesa perquè l’última informació que vam rebre del Departament de Justícia era que les obres havien de començar d’aquí a un any. No sabem si això és realista, tenint en compte que depèn d’uns pressupostos que encara no s’han aprovat al Parlament. Son previsions que no estan sustentades amb fets tangibles», va indicar Saura.

Els membres de l’ens no van voler avançar les recomanacions que traslladaran al Govern, però sí que van expressar un neguit per l’espai. «A cop d’ull, ens sembla que pot quedar petit. I seria una pena fer aquesta inversió perquè al cap de dos dies fos insuficient. Però, com no hem vist el projecte i no sabem què està previst, necessitem més informació», va advertir l’adjunt general.

Diferents calendaris

Fa unes setmanes, la consellera d’Economia, Alícia Romero, va anunciar que la inversió en el projecte s’hauria d’elevar dels 70 als 90 milions d’euros. «Hi ha hagut molts calendaris al llarg dels anys. Que es torni a modificar sense més informació ens sembla insuficient», va reblar Saura.

Aquesta situació provoca que encara els jutjats de la ciutat estiguin dispersats en diferents espais, que sovint no requereixen els serveis i infraestructures adequades. «Això va en detriments dels professionals i de la ciutadania, que té una gran confusió sobre on ha d’anar cada cop que ha de fer una gestió judicial», va explicar Saura.

Víctimes i agressors junts

«Tenim espais on hi ha víctimes i agressors en el mateix lloc. Els advocats ens hem de posar enmig perquè no hi hagi incidents. També problemes amb els professionals que pateixen mobilitat reduïda. Són insuficients», va afirmar Estela Martín, degana de l’ICAC. La degana va exposar que al projecte del Fòrum de la Justícia entra una ampliació dels jutjats a la ciutat.

«Fa falta un jutjat penal, un social i un mercantil. Hi ha judicis que s’haurien de fer en sis mesos i s’estan assenyalant pel 2026», va exposar Martín. L’ICAC està esperant una data per a poder reunir-se amb el conseller de Justícia, Ramón Espadaler. «Hi ha una visió molt centralista dels serveis. Barcelona està molt ben dotada, però hi ha moltes ciutats, a part de Tarragona, que tenen unes necessitats peremptòries d’ampliacions o remodelacions», va concloure Martín.