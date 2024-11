El ple de Tarragona aprova un pressupost de 232,5 MEUR per al 2025, un 3,93% més que el d'enguany

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest divendres el pressupost de 232.461.093 euros per al 2025, un 3,93% més que el d'enguany. Els comptes consolidats inclouen les partides del consistori, així com les empreses municipals i els organismes autònoms.

La proposta del govern socialista ha rebut el suport de Junts i ECP, tal com ja van avançar, i l'abstenció dels dos regidors no adscrits (antics membres de Vox). La resta de grups municipals -ERC, PP i Vox- han votat en contra, al·legant, entre altres, que no s'han rebaixat els impostos.

Els pressupostos, que entraran en vigor l'1 de gener, també inclouen 17 milions d'euros d'inversions, els quals se centraran en habitatge social, espai públic i impuls de projectes de ciutat.