L’Hospital Joan XXIII crea dues biblioteques per promoure la lectura prenatal i als nounats

L'Hospital Joan XXIII impulsa un projecte innovador de lectura compartida, enfocat a fomentar la connexió afectiva mitjançant la lectura. Aquesta iniciativa anima les mares gestants a llegir en veu alta als seus futurs nadons durant l'embaràs i promou que els pares i mares llegeixin als seus nadons recent nascuts, amb especial èmfasi als nadons que es troben a la Unitat de Cures Intensives Neonatals.

Aquesta iniciativa, que es basa en l'èxit d'hospitals com l'Hospital 12 de Octubre de Madrid i el Vall d'Hebron de Barcelona, inclou la creació de dues biblioteques: una a la UCIN per a la lectura als nadons prematurs i una altra a l'àrea maternal, dedicada a la lectura prenatal. Ambdues biblioteques inicien el seu catàleg amb els llibres que ha donat l’Associació d’Editors en Llengua Catalana.

Els estudis mostren que llegir en veu alta durant la gestació i els primers mesos de vida estimula les connexions neuronals que afavoreixen el desenvolupament del llenguatge, la memòria i l’atenció. A més, la lectura compartida ajuda a reduir l'estrès dels futurs nadons, dels nadons prematurs i dels seus progenitors, i fomenta un vincle emocional més fort en un entorn hospitalari, sovint estressant.

Dia Mundial de la Prematuritat

La Unitat de Neonatologia del Servei de Pediatria de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona ha organitzat, per aquest 15 de novembre, una trobada amb famílies per celebrar el Dia Mundial de la Prematuritat, que tindrà lloc de 17.30 a 18.30 hores, a l’Àrea de Gestió del Coneixement (edifici I) del Parc Sanitari Joan XXIII.

La trobada comptarà amb la taula rodona Compartint l’experiència de la prematuritat, on diverses famílies compartiran la seva experiència a la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN).

Com cada any, es comptarà amb la presència de l’associació Som Prematurs, amb una llarga trajectòria de col·laboració amb el Servei de Pediatria, que explicarà la seva activitat i les seves iniciatives. A més, es presentarà el calendari solidari de la Unitat Neonatal.