L’Ajuntament de Tarragona torna a passar el rasclet i recupera 1,3 MEUR

Es donarà d’alta una partida de 241.479,29 euros per a la pavimentació de l’avinguda Andorra.Gerard Martí

L’Ajuntament de Tarragona ha tornat a passar el rasclet a la recerca de partides econòmiques «adormides» d’anys anteriors que no s’han executat i ha recuperat uns 1,3 milions que es destinaran a inversions. No és el primer cop que ho fa, ja que, per als pressupostos d’aquest 2024 es van recuperar 4 milions que es van destinar a finançar diferents inversions. En aquell moment, es van rescatar els diners de fins a 130 partides que estaven «adormides».

A la primavera es va repetir la mateixa fórmula i es van reciclar 800.000 euros. Per al 2025, el govern i el grup d’En Comú Podem han pactat el «pla rasclet 3.0», a través del qual es reinvertiran gairebé 1,3 milions d’euros. Aquests diners serviran per costejar nou partides. Gairebé la meitat es destinarà a l’adquisició d’habitatge que es destinarà a lloguer social. Aquests 650.000 euros formen part dels 2 milions que es reservaran per a la compra directa de pisos de cara a l’any vinent.

També es donarà d’alta una partida de 241.479,29 euros per a la pavimentació de l’avinguda Andorra i una altra de 108.938,11 per a fer una reparació a la Muralla, a la zona del Camp de Mart. D’altra banda, es farà una aportació de 140.000 euros a SMHAUSA i una de 35.000 euros al Patronat de Turisme. Igualment, es destinaran 52.600 euros al projecte Greenbelt’26.

Es preveu una donació de 40.000 euros als afectats per la DANA a diferents poblacions de la Comunitat Valenciana, així com una subvenció de 14.000 euros al Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau. Així doncs, s’han donat de baixa 33 partides d’inversió i de corrent per valor d’1,3 milions d’euros.

La més antiga és del 2018. Gran part dels diners —545.000 euros— surten de la partida que s’havia reservat enguany per al nou col·lector de la Part Baixa. Però no es treuen fons del projecte, sinó que hi ha un canvi de finançament, ja que l’Ajuntament ha rebut la subvenció que la Diputació de Tarragona havia de donar per a l’execució d’aquesta actuació.

També es recupera fins a l’últim euro dels diners que han sobrat dels projectes ja finalitzats. Per exemple, s’aprofitaran 93.000 euros que van sobrar de les obres de l’aparcament dissuasiu del passeig Torroja, 174 euros de la remodelació del carrer Canyelles o 1,72 euros de la urbanització dels carrers López Peláez i Josepa Massanés.

L’aprovació del ple

L’Ajuntament incorporarà els 1,3 milions rescatats amb el «pla rasclet» mitjançant un modificatiu de crèdit que serà aprovat en el ple que se celebrarà avui al matí. El govern (PSC), Junts i ECP hi votaran a favor. També ho faran quan toqui debatre sobre els comptes municipals del 2025, que inclouen 17 milions d’euros en inversions. El pressupost preveu un increment del 2,95% en els ingressos corrents, fins a arribar als 193.834.779,20 euros. Les despeses totals sumen 211.107.230,20 euros, un 2,86% més que enguany.