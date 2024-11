Edu Soto arriba a Tarragona amb 'Más vale solo que ciento volando reloaded'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper 22 de desembre, a les 19 hores, el conegut Edu Soto portarà al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el seu espectacle Más vale solo que ciento volando reloaded. En aquest, el monòleg, la comèdia musical, la improvisació i la interacció amb el públic tornen el directe a aquest artista inclassificable. Porque Edu Soto cantarà i balla, i segurament toca algun instrument i fins compondrà alguna cançó amb el públic, i coneixent-lo com el coneixem, s’acabarà ficant a la pell d’un munt de personatges.

Edu Soto sense cap dubte és un dels artistes més polifacètics i multidisciplinaris que ha sortit d’Espanya. Català de naixement i establert a Madrid, ciutat a la qual estima i on s’ha continuat desenvolupant com a artista, fins avui... Actor, cantant, músic, ballarí i un autèntic mestre de la improvisació i interpretació.

Edu Soto ha fet cine, teatre, TV i també musicals que durant setmanes han estat a la cartellera en la reconeguda gran Via madrilenya. Sens dubte, hi ha molt poques coses que se li resisteixen a aquest artista i molt pocs que puguin fer tant com ell. Un geni de l’humor, la comèdia i també del teatre clàssic en el gènere dramàtic, com ha demostrat en moltes ocasions...

Les entrades es poden comprar al següent ENLLAÇ per un preu de 20 euros més despeses de gestió.